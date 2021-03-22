5 مشاكل صحية يسببها الجلوس لساعات طويلة أمام المحمول و"الكمبيوتر"

وخلال التقرير التالي نرصد 5 مشكلات صحية ناجمة عن الجلوس لساعات طويلة على الكمبيوتر المحمول، بحسب موقع "only my health".التركيز المستمر على الشاشة يمكن أن يضع العين تحت ضغط رهيب، حتى عند وضع الشاشة على مسافة، حيث يمكن أن يزيد الضغط على عينيك.مقدار الوقت الذي تقضيه على شاشة الكمبيوتر المحمول، يؤدي أيضًا إلى تقليل وقت نومك، هناك أيضًا الاستخدام المفرط للكمبيوتر المحمول والضوء الأزرق المنبعث من الشاشة يمكن أن يسبب مشاكل مع هرمون النوم وهو الميلاتونين، هذا يجعل من الصعب عليك النوم ليلاً، وبالتدريج ستعاني من اضطرابات النوم.يمكن أن يتسبب الجلوس على الكمبيوتر المحمول لساعات طويلة في الإصابة بأمراض مزمنة، مثل السكري، وأمراض القلب وحتى السرطان.يمكن أن يؤدي قضاء الكثير من الوقت على الكمبيوتر إلى تغيير بنية عملية التفكير في عقلك، كما يمكن أن يتسبب في تقلص العملية المعرفية ما قد يضعف إشارات الدماغ، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ضعف الذاكرة وفقدان التركيز وبطء معالجة المعلومات وردود الفعل الضعيفة.الجلوس لساعات طويلة على المحمول أو الكمبيوتر، يمكن أن يسبب ألمًا في الرقبة والظهر والرأس، ويمكن أن يكون لديك أيضًا مشاكل دائمة مثل التعب.