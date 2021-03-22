احذروا هذه الأطعمة تسبب السرطان

تحدث طبيب روسي عن الأطعمة التي يمكن أن يتسبب إستهلاكها بالإصابة بالسرطان، ناصحا بإستبدالها بمنتجات أخرى.



وحذر الطبيب والمقدم التلفزيوني، ألكسندر مياسنيكوف، على قناة "روسيا 1"، من المنتجات والأطعمة "البيضاء".



قائلا: "استهلاك المعجنات، الحلويات، الأرز الأبيض، المعكرونة البيضاء والخبز الأبيض، ستزيد من نسبة السكر في الدم، مما يتسبب بالإصابة بالسمنة والسكري والسرطان".

وكمثال على تصريحاته تحدث الطبيب عن نسبة الأشخاص الذين يعانون من السمنة في الهند، فعند السفر الى هذا البلد لا بد وأن تتقيد بالبرنامج الغذائي لسكان هذا البلد، لترى بأنك قد اكتسبت وزنا زائدا بعد فترة من الزمن.



ونصح الطبيب بإستبدال الأطعمة "البيضاء" بوجبات من الحبوب والخضراوات والفواكه.