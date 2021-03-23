طبيبة تكشف حقيقة علاقة الأرق بالموت المبكر!

وقالت في فيديو نشر على اليوتيوب إن النوم السيئ لعدة أسابيع يسمى "الأرق الحاد". وفقًا لها، من السهل جدًا علاجه بمساعدة الحبوب المنومة، والتي يجب أن يختارها الطبيب ويصفها.في الوقت نفسه، وفقًا للطبيبة، يمكن أن تؤدي مدة النوم أقل من خمس ساعات يوميًا إلى عدد من الاضطرابات في الجسم وحتى الموت.وقالت: "في اليوم التالي، يشعر الشخص بالضعف والتعب. في اليوم الثاني، تقل وظائفه المعرفية. أي ذاكرته واهتمامه وفهمه وقدرته على اتخاذ القرارات".في اليوم الثالث أو الرابع، يحدث انتهاكات للنشاط الكهربائي الحيوي أو ما يسمى بنوبات الصرع.وبعد خمسة إلى ستة أيام من دون نوم، يعاني الشخص من اضطرابات لا رجعة فيها في عمل الدماغ، والتي يمكن أن تؤدي، في أسوأ الحالات، إلى الموت.لذلك، عندما يُطرح السؤال ما هو الأهم في حياتنا: الطعام أو الماء أو النوم، فسيكون النوم أكثر أهمية. وخلصت الطبيبة إلى أن الشخص سيموت من قلة النوم مبكرا.من أجل نوم جيد، أوصت كوروشينا بإطفاء الضوء أو إغلاق الستارة إذا كان يدخل الضوء من الشارع إلى النافذة، وكذلك إطفاء الأجهزة ذات الصوت العالي في المنزل، على سبيل المثال، التلفزيون.وأضافت أنه بالإضافة إلى ذلك، لا يجب ممارسة الألعاب النشطة أو ممارسة الرياضة قبل النوم. من الأفضل تناول كوب من الحليب أو الشاي مع العسل، وأخذ حماما للاسترخاء.