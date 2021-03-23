ما علاقة لحم الخنزير بالخرف؟

ووفقا للدراسة، فإن الأشخاص الذين تناولوا 25 غراما يوميا من اللحوم المصنعة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 44%.في المقابل، الأشخاص الذين استهلكوا 50 غراما يوميا من اللحوم غير المصنعة كانوا أقل عرضة للإصابة بهذه الحالة بنسبة 20%.واكتشفت الدراسة التي أجرتها جامعة ليدز، العلاقة المحتملة بين تناول اللحوم والإصابة بالخرف بعد فحص بيانات 500 ألف شخص.وقالت البروفيسورة جانيت كيد التي أشرفت على الدراسة: "أي شيء يمكننا القيام به لاستكشاف عوامل الخطر المحتملة للإصابة بالخرف قد يساعدنا في تقليل معدلات هذه الحالة المنهكة".