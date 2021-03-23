ما علاقة لحم الخنزير بالخرف؟

كشفت دراسة بريطانية جديدة أن تناول اللحوم المصنعة، مثل لحم الخنزير المملح، والبيرغر، قد يتسبب في زيادة خطر الإصابة بالخرف.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن نتائج الدراسة تشير إلى أن أكل شريحة واحدة يوميا من لحم الخنزير المملح يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالخرف، بنسبة 44%.
ووفقا للدراسة، فإن الأشخاص الذين تناولوا 25 غراما يوميا من اللحوم المصنعة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 44%.
في المقابل، الأشخاص الذين استهلكوا 50 غراما يوميا من اللحوم غير المصنعة كانوا أقل عرضة للإصابة بهذه الحالة بنسبة 20%.
واكتشفت الدراسة التي أجرتها جامعة ليدز، العلاقة المحتملة بين تناول اللحوم والإصابة بالخرف بعد فحص بيانات 500 ألف شخص.
وقالت البروفيسورة جانيت كيد التي أشرفت على الدراسة: "أي شيء يمكننا القيام به لاستكشاف عوامل الخطر المحتملة للإصابة بالخرف قد يساعدنا في تقليل معدلات هذه الحالة المنهكة".