مشهد مؤلم... لحظة اصطدام حصان جامح بسيارة مسرعة

وحسب مقطع فيديو نشرته جمعية "إليازا" اللبنانية، فقد اصطدم حصان جامح كان منطلقا بسرعة بسيارة، في محافظة جبل لبنان- إلى الغرب من العاصمة بيروت.ويظهر الفيديو الحصان الجامح وهو يسابق الريح بسرعة كبيرة، ثم فجاة يصطدم بسيارة تسير بسرعة هي الأخرى فيسقط على الأرض.وعقب سقوط الحصان يقوم ليقف لحظات، وكانه غير مستوعب ما حدث، ثم يكمل هرولته لكن ببطء.وطبقا لما قالته الجمعية، فقد وقع الحادث بين بلدتَي سبلين وكترمايا، في منطقة إقليم الخروب الشوفية بمحافظة جبل لبنان، حسب "سكاي نيوز عربية".وأدى الحادث إلى إصابة الحصان بكدمات وتعرّض السيارة لأضرار كبيرة، فيما توقفت حركة السير في الشارع لثوانٍ.وقال رئيس جمعية "إليازا" في لبنان زياد عقل؛ إن الجمعية نشرت مقطع الفيديو بهدف التوعية، ومن أجل "أخذ العبرة من الحادث لحماية الإنسان والحيوان".ونقلت وسائل إعلامية عن شاهد عيان، قوله إن المنطقة الفاصلة بين البلدتين تشكل فسحة لممارسة نشاط ركوب الخيل غير المراقب، الأمر الذي أدى إلى شرود أحد الأحصنة، في حادثة تكاد تكون الأولى من نوعها في المنطقة.