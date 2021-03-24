بناء اول نفق بالعالم خاص بالسفن في النرويج

وستبلغ كلفة بناء هذه "التحفة الهندسية" 330 مليون دولار، وستستغرق عملية التشييد بين 3 و4 سنوات بدءا من العام 2022.أما عن هدف بناء هذا النفق، فتوضح هيئة إدارة السواحل النرويجية أنه غالبًا ما تتأثر السفن التي تبحر في هذه المنطقة بالمد والجزر وسوء الأحوال الجوية إذ تشهد أعتى العواصف والأعاصير في النرويج.ونتيجة ذلك، تضطر بعض السفن إلى الانتظار أياما عديدة في المرافئ المجاورة قبل إكمال رحلتها.لكن مع بناء هذا النفق، فلن يكون للعواصف والأعاصير تأثيرها على السفن في الداخل. إلى ذلك، ستستغرق السفن وقتا أقصر لإكمال رحلاتها بشكل آمن وسلس بفضل هذا المشروع، وسيسهم في تعزيز الأنشطة الصناعية والتجارية في المنطقة.كما سيجذب السواح الذين يرغبون في رؤية هذه التحفة الهندسية الفريدة من نوعها، بحسب ما أكدته الهيئة النرويجية.