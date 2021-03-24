بالفيديو: طفل بغاية اللطافة... شاهدوا ماذا فعل لتهدئة شقيقه الغاضب!

وتدربت السيدة آشلي ويست، عمرها 30 عامًا من لوس أنجلوس، على التحكم بالتنفس مع أولادها الثلاثة، لكنها فوجئت برؤية ابنها الأوسط نوح وهو يستخدم التقنية مع شقيقه كوري، البالغ من العمر 4 سنوات، عندما كان الأخير على وشك الانهيار.ووثّقت الأم الفخورة هذه اللحظة ونشرت اللقطات على إنستغرام فحصد الفيديو أكثر من 185 ألف مشاهدة، إضافة الى كمية كبيرة من التعليقات التي أثنت عليه.يذكر أن كوري انزعج لأنه لم يكن قادراً على اللعب بجهازNintendo Switch الخاص به حتى يتم شحن وحدات التحكم.