هذه الأطعمة تطيل العمر.. تعرف عليها

وقال الباحثون إن تناول كميات أكبر من الألياف أدى إلى انخفاض معدل الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، بحسب تقرير لموقع "سي إن بي سي".وقدم الباحثون قائمة ضمت خمسة أطعمة، تساعد في إطالة العمر، وهي:يحسن أداء الجهاز الهضمي والأمعاء بفضل الألياف التي تحمي الجسم أيضا من المواد المسرطنة.لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة في شكل حمض الأوليك، وكميات كبيرة من مضادات الأكسدة، يساعد في تقليل المؤشرات الحيوية للالتهاب.غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية الصحية، والتي أظهرت الأبحاث أنها يمكن أن تحسن صحة القلب والأوعية الدموية.تساعد في مد الجسم بعناصر غذائية أساسية مثل فيتامين إيه، وفيتامين سي وحمض الفوليك وفيتامين ك، والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم.يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، كما يحتوي التوت الأنثوسيانين، وهو نوع من الفلافونويد، والذي تشير الأبحاث إلى أنه يمنح العديد من الفوائد للجسم، من بينها خفض ضغط الدم وجعل الأوعية الدموية أكثر مرونة.