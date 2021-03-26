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مشاكل صحية يمكن لعصير الجزر التغلب عليها

علم وعالم

2021-03-26 | 06:12
مشاكل صحية يمكن لعصير الجزر التغلب عليها
المصدر:
sputniknews
491 مشاهدة

يوفر عصير الجزر للجسم البوتاسيوم والعديد من الكاروتينات والفيتامينات مثل فيتامين "أ" و"سي" و"كـ"، ما يجعله مغذيًا بشكل لا يصدق.

وقد يساعد شرب عصير الجزر في تحسين صحة العين وتقوية جهاز المناعة وتقوية الجلد من بين فوائد أخرى، وفيما يلي 6 فوائد رائعة لعصير الجزر، بحسب موقع health line الطبي.

1. مغذي للغاية
يحتوي عصير الجزر على العديد من العناصر الغذائية، إذ يوفر كوب واحد م(240 مل) منه:

-السعرات الحرارية: 96
-البروتين: 2 جرام
-الدهون: أقل من 1 جرام
-الكربوهيدرات: 22 جرام
-السكريات: 9 جرام
-الألياف: 2 جرام
-فيتامين أ (كبروفيتامين أ): 255٪ من القيمة اليومية
-فيتامين سي: 23٪ من القيمة اليومية
-فيتامين ك: 31٪ من القيمة اليومية
-البوتاسيوم: 15٪ من القيمة اليومية

كما يوفر عصير الجزر أيضًا أصباغ كاروتينويد لوتين وزياكسانثين، والتي تعمل كمضادات للأكسدة في الجسم، وتحارب مضادات الأكسدة الجزيئات غير المستقرة التي تسمى الجذور الحرة.

2. صحة العين
يحتوي عصير الجزر على كميات عالية من العناصر الغذائية التي تفيد صحة العينين، وعلى وجه التحديد، يحتوي الكوب الواحد (250 مل) من عصير الجزر على أكثر من 250٪ من القيمة اليومية لفيتامين "أ"، ومعظمها على شكل بروفيتامين "أ" كاروتينات مثل بيتا كاروتين.

ويعتبر فيتامين "أ" مهم لصحة العين، إذ تربط العديد من الدراسات تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على فيتامين أ بانخفاض خطر الإصابة بالعمى وأمراض العيون المرتبطة بالعمر.

3. تعزيز المناعة
قد يعزز عصير الجزر صحة الجهاز المناعي، إذ يعمل كل من الفيتامينات "أ" و"سي" الموجودة في عصير الجزر كمضادات للأكسدة وتحمي الخلايا المناعية من أضرار الجذور الحرة.

كما يعد هذا العصير مصدرًا غنيًا بفيتامين "ب 6"، حيث يوفر كوب واحد (240 مل) أكثر من 30٪ من القيمة اليومية، ويعتبر فيتامين ب 6 ضروريًا للاستجابة المناعية المثلى، ولكن النقص فيه مرتبط أيضًا بضعف المناعة.

4. الحماية من السرطان
تشير دراسات إلى أن بعض المركبات الموجودة في عصير الجزر قد تحمي من السرطان، وعلى وجه التحديد، قد تكون مواد البولي أسيتيلين، والـ"بيتا كاروتين" التي توجد في خلاصة عصير الجزر فعالة ضد خلايا سرطان.

وقد وجدت إحدى الدراسات أن علاج خلايا سرطان الدم بمستخلصات عصير الجزر لمدة 72 ساعة أدى إلى موت الخلايا السرطانية وأوقف دورة نمو الخلايا.

5. التحكم في سكر الدم
قد يساعد شرب كميات صغيرة من عصير الجزر في خفض مستويات السكر في الدم، وعلى وجه الخصوص، أظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران المصابة بداء السكري من النوع 2 أن عصير الجزر يقلل نسبة السكر في الدم ويحسن العلامات الأخرى ذات الصلة.

وقد وجدت دراسة أخرى على القوارض أن عصير الجزر الأرجواني يعزز السيطرة على نسبة السكر في الدم بسبب التأثير المضاد للالتهابات لأصباغ الأنثوسيانين.

6. صحة الجلد
قد تكون العناصر الغذائية في عصير الجزر مفيدة بشكل خاص لصحة الجلد، إذ يوفر كوب واحد (250 مل) من عصير الجزر أكثر من 20٪ من القيمة اليومية من لفيتامين "سي".

كما يعمل فيتامين "سي" كمضاد للأكسدة لحماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، بسبب احتوائه على بيتا كاروتين، وقد وجدت إحدى الدراسات أن النظام الغذائي الغني بالكاروتينويد قد يحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية ويحسن مظهر الجلد.

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