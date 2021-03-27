ولاية امريكية تجيز استخدام "القنب الهندي" للبالغين

وقال مسؤولون إنهم يأملون أن ينهي مشروع القانون ملاحقة الشرطة المفرطة لأفراد من الأقليات العرقية بسبب مخالفات استهلاك الماريجوانا.وتعتزم السلطات في إطار هذا القانون استثمار العائدات الضريبية من بيع القنب الهندي في تحسين ظروف الجماعاتالمهمشة في المجتمع.كما ينص القانون على إنشاء ديوان إدارة القنب الهندي في نيويورك، تشرف عليه هيئة مراقبة القنب، حسب ملاحظات اطلعت عليها قناة "سي أن أن".وتضيف الملاحظات أن نصف تراخيص بيع القنب الهندي ستمنح "لبائعين من المجموعات الأكثر تضرراً من منع القنب الهندي ومن الأقليات العرقية والنساء".وجاء في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين في عاصمة الولاية ألبني توصلوا الخميس إلى اتفاق مع حاكم الولاية، أندرو كويمو، بعد سنوات من المحاولات الفاشلة لتقنين استهلاك القنب الهندي.ولما تتم الصياغة النهائية لنص القانون، ولكن يتوقع أن يمرر الأسبوع المقبل. وحتى إذا صودق عليه، فإنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل العام المقبل.وقالت عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية ليز كورغر في حديث للصحيفة: "عند المصادقة على هذا القانون سيكون من الممكن القول إن نيويورك تخلصت من قانون جنائي لم يحقق شيئا غير تدمير حياة الناس".ويأتي اتفاق نيويورك بعد تقنين استخدام القنب الهندي لمن هم فوق 21 عاماً في ولاية نيوجيرسي المجاورة الشهر الماضي، وتخفيف عقوبة استهلاك القنب الهندي لمن دون هذه السنّ.