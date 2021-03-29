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بعد طول انتظار.. دراسة تكشف عن أصل فيروس كورونا

علم وعالم

2021-03-29 | 09:13
بعد طول انتظار.. دراسة تكشف عن أصل فيروس كورونا
المصدر:
Sky News عربية
1,632 مشاهدة

استبعدت دراسة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين فرضية تفشي فيروس كورونا المستجد من مختبر، مرجحة انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر عن حيوان آخر.

وقالت الدراسة إن انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر هو "السيناريو الأكثر رجوحا"، وأن مسألة تفشيه من مختبر "غير مرجحة للغاية".

واقترح الفريق القيام بمزيد من البحث في كل مجال، باستثناء فرضية تسرب الفيروس من مختبر.

وتأخر الفريق في إصدار الدراسة مرارا، مما أثار تساؤلات عدة، وسط اتهامات بمحاولة تحريف الاستنتاجات لمنع اتهام بكين بالتسبب في انتشار الوباء.

ولم يتضح ما إذا كانت الدراسة ستتغير قبل صدورها رسميا.

ووضع الباحثون أربعة سيناريوهات، وخلصوا إلى أن انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان ثالث أمر "مرجح للغاية"، وقالوا إن الانتشار من خلال منتجات غذائية ممكن، ولكنه غير محتمل.

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