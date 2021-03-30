بالفيديو: قطة تحمل صغيرها المريض إلى المستشفى وتطلب المساعدة

حظيت قطة أم بتعاطف واسع، مؤخرا، بعدما ظهرت في مقطع فيديو تنفطر له القلوب، وهي تحمل مولودها المريض بالفم صوب المستشفى، أملا في العثور على من يمد يد المساعدة.

وقام أطباء وممرضون في المستشفى بفحص القط الصغير فوجدوا أنه يعاني عدوى في العين، وعندئذ، بادرت طبيبة بيطرية إلى مساعدته عن طريق قطرات العين.



في غضون ذلك، تم تقديم الطعام والماء للقطة التي جاءت إلى المستشفى بحثا عن علاج لمولودها المريض.