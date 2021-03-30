عمرها 40 عاماً ولا تتناول الطعام وأنجبت توأمين.. ما القصة؟

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها آن ماري ويليامز تعاني من مرض غامض أصيبت به قبل 10 سنوات أثناء زيارة إلى تركيا، يحرمها من تناول الطعام مثل الآخرين.وتتغذى ويليامز حاليا عبر الأنبوب، الأمر الذي يجعل من حياتها جحيما.وبالإضافة إلى مرضها، تجاوز عمر السيدة البريطانية الأربعين عاما، مما دفع الأطباء إلى الاعتقاد بأنها غير قادرة على الإنجاب.لكن ويليامز نسفت هذا الاعتقاد من أساسه، لا بل إنها أنجبت توأمين لا طفل واحد.وذكرت الصحيفة البريطانية أن السيدة تركت الأطباء في حالة ذهول، بينما كانوا يحاولون العام الماضي دون جدوى البحث عن علاج للمرض الغريب الذي تعاني منه.ويشبه المرض أعراض الإنفلونزا لكن أخطر بكثير، إذ لا تستطيع أكل الطعام أو شرب الماء كما بقية البشر.والمفاجأة كانت أنها حامل وبتوأم في الأسبوع الـ18.وأنجبت المرأة التوأمين في يناير الماضي، وكانا بصحة جيدة، وكان ذلك أمر صعبا ومحيرا، فكيف يتم انتقال الغذاء من جسدها إلى الجنينن، وهي التي تتناول الطعام عن طريق أنبوب.ومما زاد في الغرابة، أن ويليامز أنجبت التوأمين عن طريق عملية قصيرية وكانت في حينها مصابة بفيروس كورونا.وعلقت المرأة البريطانية في حديثها عن ولادة توأميها: "لقد كان الأم مفاجأة كبيرة ومعجزة في الوقت نفسه".وباتت الآن أكثر أملا في محاربة المرض الغامض الذي تعانيه.