أسباب غير متوقعة وراء شعوركم المستمر بالتعب خلال النهار

ومن هذه العادات تناولك أطعمة تحتوي على نسبة مهمة من السكر خلال وجبة الفطور. ومنها أيضاً البقاء في المنزل أو المكتب لمدة طويلة. فمن المهم الخروج لتنشق الهواء بين الحين والآخر.كذلك من الممكن أن تشعري بالتعب نهاراً لأسباب أخرى منها عدم المشي حيث من المهم أن تقومي بـ10 آلاف خطوة يومياً فضلاً عن عدم شرب كمية كافية من الماء. ففي حالات التعب من الضروري استهلاك الماء الذي يحتوي على المغنيزيوم.كذلك يمكن أن يؤدي إلى هذه الحالة العمل من دون تنظيم المهمات وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون أو السكر أو الملح والنوم لأقل من 7 إلى 8 ساعات يومياً فضلاً عن قضاء ساعات طويلة املام شاشاة الكومبيوتر أو الهاتف أو اللوح الإلكتروني.