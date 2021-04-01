فولكس فاغن تغير اسمها في الأول من نيسان... كذبة أم حقيقة؟

انتشر خبر بأن شركة فولكس فاغن الألمانية لصناعة السيارات تعتزم تغيير اسمها ليصبح "فولتس فاجن" للسوق الأميركية، في إشارة إلى تحولها المستمر إلى السيارات الكهربائية، وانعكاسه كذلك على علاماتها التجارية وموقعها الإلكتروني.



وفي وقت لاحق، تبين أن الخبر الذي انتشر لم يكن صحيحا، وكان "كذبة أبريل" في خدعة تسويقية اعتمدتها الشركة، وذلك وفق تقرير نشرته شبكة سي إن بي سي cnbc.