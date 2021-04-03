اصابة الرئيس الارجنتيني بكورونا رغم تلقيه اللقاح المضاد

وقال فرنانديز (62 عاما) في منشور على تويتر "مساء اليوم الجمعة وبعد أن أصبت بحمى بدرجة 37,3 وبصداع طفيف، أجري لي اختبار للأجسام المضادة وكانت نتيجته إيجابية".ويعزل الرئيس نفسه كإجراء احترازي، وقال إنه "في حالة صحية جيدة، وكنت أتمنى أن أمضي يوم عيد ميلادي بدون ذلك، لكنني في وضع معنوي جيد".وكان الرئيس الأرجنتيني تلقى جرعتين من لقاح "سبوتنيك في" الروسي، الأولى في 21 يناير والثانية في 11 فبراير، حسبما ذكرت مصادر في الرئاسة لوكالة فرانس برس.وتواجه الأرجنتين حاليا موجة ثانية من وباء كورونا، وتفيد أرقام رسمية أن الأرجنتين التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، سجلت أكثر من 2,3 مليون إصابة وأكثر من 56 ألف وفاة.