بالأرقام... تعرف الى أغنى أغنياء العالم وفق تصنيف فوربس لعام 2021

مع بداية جائحة كورونا تغيرت جميع المفاهيم، وشهد العالم ارتفاعا كبيرا في العملات المشفرة وأسعار الأسهم المرتفعة، فانقلبت المقاييس لأغنى ميليارديرات العالم. ارتفع عدد المليارديرات في قائمة فوربس السنوية الخامسة والثلاثين لأغنى المليارديرات في العالم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق 2755 -- 660. من بين هؤلاء، تم تسجيل رقما قياسيا جديدا الى القائمة، بزيادة 493 شخص اليها. أي زيادة حوالي شخص واحد كل 17 ساعة الى القائمة.

تظهر الارقام في القائمة التي اعدتها فوربس، أن 86٪ من الاشخاص هم أغنى مما كانوا عليه قبل عام.

يُعد Jeff Bezos هو أغنى أغنياء العالم، بصافي ثروة تبلغ 182 مليار دولار، يليه Elon Musk الرئيس التنفيذي لشركة Tesla بـ 164 مليار دولار. فيما أصبح رئيس LVMH برنارد أرنو ثالث أغنى شخص في العالم بثروة تبلغ 157 مليار دولار.

مع الاشارة الى ان إيلون ماسك صعد إلى المركز الثاني بحصوله على 151 مليار دولار ، مع صعود أسهم تيسلا وأمازون.

يبلغ إجمالي ثروة هؤلاء المليارديرات 13.1 تريليون دولار، ما يعني ارتفاعًا من 8 تريليون دولار في العام 2020.

ولا تزال الولايات المتحدة تمتلك أكبر عدد ، مع 724 ، تليها الصين (بما في ذلك هونج كونج وماكاو) بـ 698.

تجدر الاشارة الى ان قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم، حددت بعدما استخدمت أسعار الأسهم وأسعار الصرف اعتبارًا من 5 مارس لحساب صافي الثروة.

في التالي، تعرفوا الى أغنى 10 اشخاص من أصحاب المليارات في العالم، لعام 2021، بالأرقام، بحسب تصنيف فوربس.

اليكم في التالي لمحة عن أغنى 10 أشخاص في العالم:

1. جيف بيزوس

أسس جيف بيزوس عملاق التجارة الإلكترونية أمازون عام 1994 من مرآبه في سياتل. وسيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي ويصبح الرئيس التنفيذي في أواخر عام 2021.

2. إيلون ماسك

يعمل Elon Musk على إحداث ثورة في النقل على الأرض ، من خلال صانع السيارات الكهربائية Tesla - وفي الفضاء ، عبر منتج الصواريخ SpaceX.



3. برنارد أرنو وعائلته





يُشرف برنارد أرنو على إمبراطورية من 70 علامة تجارية بما في ذلك Louis Vuitton و Sephora ، وهو أحد أفضل صناع الذوق في العالم. يُشرف برنارد أرنو على إمبراطورية من 70 علامة تجارية بما في ذلك Louis Vuitton و Sephora ، وهو أحد أفضل صناع الذوق في العالم.

4. بيل غيتس

يرأس بيل جيتس مع زوجته ميليندا مؤسسة بيل وميليندا جيتس ، أكبر مؤسسة خيرية خاصة في العالم.

5. مارك زوكيربيرغ

أصبح Facebook ، الشبكة الاجتماعية التي يديرها زوكربيرج ، أداة اتصال سريعة أثناء إغلاق جائحة فيروس كورونا.

6.وارن بافيت

يُعد وارن بافيت ، المعروف باسم "أوراكل أوف أوماها" ، أحد أنجح المستثمرين في كل العصور.

7.لاري اليسون

لاري إليسون هو رئيس مجلس الإدارة وكبير مسؤولي التكنولوجيا وأحد مؤسسي شركة أوراكل العملاقة للبرمجيات ، التي يمتلك منها حوالي 35.4٪.

8.لاري بيدج

تنحى لاري بيدج عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Alphabet ، الشركة الأم لشركة Google ، في ديسمبر 2019 ، لكنه لا يزال عضوًا في مجلس الإدارة ومساهمًا مسيطرًا.

9. سيرجي برين

تنحى سيرجي برين عن منصبه كرئيس لشركة Alphabet ، الشركة الأم لشركة Google ، في ديسمبر 2019 ، لكنه ظل مساهمًا متحكمًا وعضوًا في مجلس الإدارة.

10. موكيش أمباني

يرأس موكيش أمباني ويدير 88 مليار دولار (إيرادات) ريلاينس إندستريز ، التي لها مصالح في البتروكيماويات والنفط والغاز والاتصالات والبيع بالتجزئة.