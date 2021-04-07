توابل واعشاب تغنيك عن زيارة الطبيب وتلقي العلاج

فقد يكون للأدوية تأثير فوري وسريع على أنواع من الأمراض، لكن العلاجات الطبيعية قد تساعد في توفير فوائد طويلة الأجل من خلال طرق غير مكلفة وأكثر أمانا، وتغنيك عن زيارة الطبيب. وإليك بعض النباتات التي يمكن أن توفر لك فوائد صحية هائلة:أولا: الكركم.. وتعرف باسم “التوابل الذهبية، ويحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا والأكسدة.وتتراوح فوائد الكركم الصحية من تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الدماغ، إلى توفير الراحة من الألم وتحسين المزاج.ويمكنك استخدام الكركم عن طريق إضافته إلى أطباقك أو مزجه بالحليب وشربه.ثانيا: الريحان.. ويعرف الريحان بالهند باسم “تولسي”. ويوجد في كل منزل هندي تقريبا، وهناك من يعبده.ويتميز الريحان بخصائص مضادة للأكسدة والجراثيم، ويمكن أن يساعد في تحسين الهضم وتعزيز المناعة والتمثيل الغذائي وتقليل الإجهاد.ويمكنك استخدام الريحان كمقبلات للأطباق أو إضافته إلى مشروباتك.ثالثا: ستيفيا.. ويعرف هذا النبات أيضا باسم “أوراق الحلوى” وأوراق هذا النبات أحلى من السكر، ويستخدم بديلا للسكر للمرضى الذين يعانون من مرض السكري.يمكنك استخدامه على شكل قطرات أو أوراق مجروشة في مشروباتك وأطباقك.رابعا: الثوم .. ويتم دمج الثوم في أطباق مختلفة، وبصرف النظر عن تعزيز نكهة الأطباق، فإنه يمكن أيضا أن يعزز الصحة عن طريق تحسين الهضم وإدارة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والوقاية من الأمراض الناجمة عن تنكس الدماغ.ويمكنك تناول الثوم نيئًا أو تناوله عن طريق إضافته إلى أطباقك.خامسا: النعناع.. ويمكن لهذا النبات المضاد للبكتيريا أن يفيد الصحة عن طريق تحسين الهضم، وتخفيف الصداع والحساسية، ومنع رائحة الفم الكريهة.يمكنك استخدام النعناع من خلال استنشاق الزيت العطري الخاص به، وشرب كوب من الشاي المخمر بأوراقه.