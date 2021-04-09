بالفيديو: سحلية عملاقة تداهم محل سوبر ماركت في تايلند

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسحلية عملاقة تداهم محل سوبر ماركت في تايلند.

وبحسب الفيديو، داهمت السحلية العملاقة محل سوبر ماركت في بانكوك، وتتسلق الرفوف بحثا عن الطعام، في مشهد أثار الذعر بين المتسوقين.