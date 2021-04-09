الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
36
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
36
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
12:40 PM
الى
01:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الإعلام الأمني تعلن ضبط 24 صاروخاً شرق "عين الأسد"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
بالفيديو: سحلية عملاقة تداهم محل سوبر ماركت في تايلند
علم وعالم
2021-04-09 | 04:01
3,112 مشاهدة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسحلية عملاقة تداهم محل سوبر ماركت في تايلند.
وبحسب الفيديو، داهمت السحلية العملاقة محل سوبر ماركت في بانكوك، وتتسلق الرفوف بحثا عن الطعام، في مشهد أثار الذعر بين المتسوقين.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
فيديو
سحلية عملاقة
تداهم محل سوبر ماركت
تايلند
+A
-A
آخر الاخبار
05:30 | 2021-04-09
05:30
للنساء فقط
كيف تأكل دون أن تسمن.. إليك الطريقة!
05:25 | 2021-04-09
05:25
رياضة
مبابي يطلب الرحيل عن باريس والانتقال إلى نادي اسباني
05:25 | 2021-04-09
05:25
فن وثقافة
السعودية تؤسس اول فرقة وطنية للغناء الجماعي بتاريخها
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
الأكثر قراءة
الصحة تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشي الوباء
كورونا في العراق
25.36%
09:06 | 2021-04-07
الصحة تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشي الوباء
09:06 | 2021-04-07
طالب موهوب يكتب اية امتحان الاسلامية بخط "الثلث" العربي
محليات
17.35%
05:52 | 2021-04-07
طالب موهوب يكتب اية امتحان الاسلامية بخط "الثلث" العربي
05:52 | 2021-04-07
عريس يتزوج من أخته.. واكتشاف معلومات "صادمة" في الزفاف
دوليات
16.56%
09:03 | 2021-04-07
عريس يتزوج من أخته.. واكتشاف معلومات "صادمة" في الزفاف
09:03 | 2021-04-07
العراق يسجل انخفاضاً طفيفاً في إصابات كورونا و 34 وفاة
كورونا في العراق
14.15%
09:01 | 2021-04-08
العراق يسجل انخفاضاً طفيفاً في إصابات كورونا و 34 وفاة
09:01 | 2021-04-08
أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لليوم الخميس
اقتصاد
14.01%
02:59 | 2021-04-08
أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لليوم الخميس
02:59 | 2021-04-08
صحة أربيل توضح بشأن تدهور الحالة الصحية لمواطن تلقى لقاح كورونا
كورونا في العراق
12.57%
06:20 | 2021-04-08
صحة أربيل توضح بشأن تدهور الحالة الصحية لمواطن تلقى لقاح كورونا
06:20 | 2021-04-08
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.