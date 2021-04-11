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هذه الأطعمة تزيد الخصوبة عند الرجال.. تعرف عليها

علم وعالم

2021-04-11 | 04:33
هذه الأطعمة تزيد الخصوبة عند الرجال.. تعرف عليها
المصدر:
sputniknews
1,685 مشاهدة

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الصحية في زيادة عدد الحيوانات المنوية، وزيادة الخصوبة لدى الرجال، في حين أن تناول الأطعمة غير الصحية قد يقلل من أعداده.

التغيير في العادات الغذائية قد يقربك من تحقيق هدفك في الحمل، إذ يمكن لتناول أطعمة معينة أن يكون مفيدًا لعدد الحيوانات المنوية وجودتها. في هذا التقرير نستعرض بعض أطعمة الخصوبة التي يجب أن تضاف إلى النظام الغذائي، بحسب تقرير لموقع What to Expect الصحي.

1. المحار
يحتوي المحار، المعروف بأنه يعمل كمنشط جنسي، على كمية أكبر من الزنك في الحصة الواحدة أكثر من أي طعام آخر. وتساعد والأطعمة الغنية بالزنك في تعزيز خصوبة الذكور عن طريق زيادة حجم السائل المنوي وحركة الحيوانات المنوية.

يمكن أيضًا العثور على الزنك في لحوم البقر والدواجن ومنتجات الألبان والمكسرات والبيض والحبوب الكاملة والفاصوليا.

2. الفواكه والخضراوات
قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات، مثل التوت البري والكرنب، في حماية الحيوانات المنوية من التلف الخلوي والحفاظ عليها قوية وسريعة. وفي الوقت نفسه، قد تؤدي فيتامينات "إي" و"سي" إلى زيادة عدد الحيوانات المنوية وحركتها بشكل طفيف.

يمكن الحصول على فيتامين "إي" في المانجو والأفوكادو والخضروات الخضراء مثل السبانخ والبروكلي، كما يمكن الحصول على فيتامين سي في البرتقال والطماطم والجريب فروت، من بين الأطعمة الأخرى.

3. المكسرات
أظهرت بعض الأبحاث الممولة من قبل صناعة الجوز أن المكسرات قد تساعد في تحسين جودة ووظيفة الحيوانات المنوية. قد يساعد الجوز -على وجه الخصوص- في تعزيز جودة الحيوانات المنوية، وذلك لأن الجوز مليء بمضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

وتشمل المكسرات الأخرى الغنية بمضادات الأكسدة؛ اللوز والجوز والصنوبر والبندق. ويحتوي الفول السوداني أيضًا على مضاد للأكسدة.

4. البذور
تحتوي بذور اليقطين على جرعة كبيرة من الزنك وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وكلاهما قد يساعد في تحسين جودة الحيوانات المنوية.

وتحتوي بذور الكتان أو بذور الشيا أو بذور عباد الشمس على فيتامين هـ ومضادات الأكسدة الأخرى التي قد تساعد في تحسين كمية الحيوانات المنوية وحركتها.

5. عصير الرمان
يعد الرمان لاعبا قويا آخر في دوائر مضادات الأكسدة، إذ أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن عصير الرمان يعزز جودة الحيوانات المنوية، على الرغم من أنه لم يثبت بعد أن له نفس التأثير على البشر.

6. الأسماك الدهنية
تحتوي الحيوانات المنوية للرجال الأكثر خصوبة على أحماض أوميغا 3 الدهنية أكثر من الحيوانات المنوية لغيرهم. يمكن الحصول على أوميغا 3 عن طريق تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والسردين والأنشوجة.

7. عشبة الماكا
يتمتع مسحوق عشبة الماكا بسمعة طويلة الأمد باعتباره مقويًا طبيعيًا للرغبة الجنسية، على الرغم من أنه لم يتم إثبات ذلك بشكل قاطع، ولكن أظهرت بعض الأبحاث أن مسحوق الماكا يزيد من تركيز الحيوانات المنوية وقدرتها على الحركة.

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