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دراستان تكشفان تأثيراً "مذهلاً" لأدوية الذهان على عدوى كورونا

علم وعالم

2021-04-11 | 17:40
دراستان تكشفان تأثيراً "مذهلاً" لأدوية الذهان على عدوى كورونا
1,630 مشاهدة

خلصت دراستان طبيتان أجريتا في إسبانيا، إلى أن الأدوية المضادة لاضطراب الذهان يمكن أن يكون لها تأثير وقائي ضد مرض "كوفيد-19" الذي ينجم عن فيروس كورونا المستجد.

وكشفت الدراستان اللتان أجريتا من قبل وحدة الصحة العقلية في مستشفى جامعة "فيرجن ديل روسيو" في إشبيلية، أن المرضى الذين عولجوا بهذه الأدوية يكونون أقل عرضة للإصابة بالعدوى، أو تكون معاناتهم أخف وطأة إذا أصيبوا.

يصاب الإنسان بالذهان عندما يعاني خللا على المستوى العقلي، ويتأثر تفكيره المنطقي وإدراكه الحسي، فيصبح أكثر عرضة للهلوسة.

ونُشرت كلتا الدراستين، مؤخرا، في مجلة "بحوث الفصام" الطبية، فيما كشفت أول دراسة وبائية وصفية لعينة من 698 مريضًا عولجوا بـمضادات الذهان في مستشفى إشبيلية، أن الأدوية المضادة للذهان يمكن أن توفر الحماية ضد كل من العدوى والميل إلى الخطورة السريرية لعدوى كوفيد-19.

ويقول مانويل كانال ريفيرو، عالم النفس الإكلينيكي والمؤلف الرئيسي لإحدى الورقتين البحثيتين: "هذه نتائج مثيرة للاهتمام للغاية تعكس واقعًا سريريًا؛ حيث نرى عددًا قليلاً من المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19 الحاد، على الرغم من وجود عوامل خطر مختلفة".

ويتابع ريفيرو "عدد مرضى كوفيد-19 أقل من المتوقع بين هذه المجموعة من الأشخاص وفي الحالات التي تحدث فيها عدوى مثبتة، يكون التطور حميدًا ولا يصل إلى حالة سريرية تهدد الحياة. ويبدو أن هذه البيانات ككل تشير إلى الأثر الوقائي للدواء ".

تكملة لهذه الدراسة، لاحظت نفس المجموعة البحثية أن العديد من الجينات التي تم تغيير تعبيرها بواسطة كوفيد-19 يتم تنظيمها بشكل كبير عن طريق الأدوية المضادة للذهان، التي تستخدم عادة لعلاج الأمراض ذات الأعراض الذهانية.

تم التوصل لهذه النتيجة من خلال التحقيق في ملف تعريف التعبير الجيني (مؤشر العمليات البيولوجية النشطة) لمرضى كوفيد-19 والمرضى الذين يعالجون بالأدوية المضادة للذهان (على وجه التحديد، أريبيبرازول).
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