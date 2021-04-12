أكبر موظفة في العالم تدخل موسوعة غينيس... خمّنوا كم عمرها!

وبحسب المعلومات، فلا تزال ياسوكو تاماكي، التي ستحتفل بعيد ميلادها الـ91 في 15 أيار، تعمل 5 أيام في الأسبوع لمدة 7 ساعات ونصف الساعة في اليوم.وقالت تاكامي عند استلام الشهادة من غينيس: "كل ما فعلته هو القيام بما كان من المتوقع أن أقوم به لمدة 90 عامًا، لذلك لا أعرف ماذا أقول! لقد تأثرت حقًا".ولفتت المرأة التسعينية الى أنه ليس لديها أي خطة للتقاعد.