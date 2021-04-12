نصائح مهمة على الصائمين اتباعها في شهر رمضان المبارك!

مع اقتراب بدء شهر رمضان المبارك، نقدم اليكم أهم النصائح الصحية والطبية المفيدة لجميع الصائمين من أجل الحفاظ على النشاط والصحة الجيدة خلال الشهر الفضيل.

يحل شهر رمضان هذا العام في ظل انتشار جائحة كورونا على العالم أجمع، ولذلك ندعوكم الى تجنب التجمعات اثناء الافطار والسحور لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي التالي بعض النصائح الصحية والطبية التي تساعدكم على الصيام بشكل افضل:

- احرصوا على شرب كميات وافرة من المياه خلال الشهر الفضيل تتراوح ما بين لتر ونصف الى لترين في اليوم الواحد



- أكثروا من شرب العصائر الطازجة التي تمنح الجسم الطاقة اللازمة وتعوض السوائل المفقودة خلال النهار

- ابتعدوا عن الاطعمة الحارة والمقلية والغنية بالملح، لانها تزيد الشعور بالعطش وتفقد الجسم حيويته ونشاطه

- قللوا من تناول الحلويات واستبدلوها بالفواكه الطازجة الغنية بالفيتامينات

- مارسوا التمارين الرياضية يوميا للحفاظ على صحتكم الجسدية والنفسية ومنع زيادة الوزن خلال الشهر الفضيل

- تجنبوا الخروج من المنزل في الطقس الحار، حيث اشعة الشمس قوية ومضرة، لانها قد تؤثر على صعوبة التنفس وقد تؤدي الى ارتفاع حرارة الجسم

- تناولوا الاطعمة على مهل وامضغوها جيدا لمنع مشاكل الجهاز الهضمي وتفادي الشعور بالانتفاخ

- احرصوا على عدم الشبع اثناء الافطار لمنع الشعور بالتخمة

- أخروا وجبة السحور حتى آخر وقت قبل الفجر، للتقليل من الإحساس بالجوع والعطش أثناء الصوم

- ابدأوا الإفطار بحَبات من التمر وكوب من الماء أو اللبن، وطبق ساخن من الحساء، ثم السلطة، قبل تناول الوجبة الرئيسية، لتحضير المعدة الفارغة بمأكولات صحية وغنية بالعناصر الغذائية

- تجنبوا النوم مباشرة بعد الافطار لانه يزيد الشعور بالكسل والخمول