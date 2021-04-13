بسبب كعكة.. عارضة أزياء تحصل على 30 مليون دولار

وحصلت عائلة شانتل جياكالوني على مبلغ 29.5 مليون دولار يوم الجمعة الماضي عندما وجدت هيئة المحلفين أن خدمة الإسعاف المستجيبة عاملتها بإهمال في عام 2013، حسبما ذكرت صحيفة "لاس فيغاس".وقال والدها جاك جياكالوني بعد إصدار المحكمة الحكم "على الأقل الآن، ابنتي ستحصل على العناية اللازمة. أنا سعيد بذلك".وأصيبت جياكلوني البالغة من العمر 27 عاما، عام 2013، بصدمة حساسية بعد تناولها كعكة تحتوي على الفول السوداني، ولم يمتلك المسعفون العلاج اللازم في ذلك الوقت ما أدى إلى إصابة العارضة الشابة بتلف في الدماغ.وتبلغ جياكالوني من العمر 35 عامًا الآن، وهي مصابة بالشلل الرباعي، وتتناول الطعام من خلال أنبوب ولا يمكنها التواصل إلا بعينيها.