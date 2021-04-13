في رمضان... احذروا الإفراط في تناول قمر الدين لهذا السبب!

قمر الدين من بين المأكولات والمشروبات المرتبطة بشهر رمضان المبارك. ويتهافت معظم الناس الى شراء لفائف قمر الدين واستخدامها في الكثير من الوصفات الشهية.

الى جانب المذاق اللذيذ، يتمتع قمر الدين بعدد كبير من الفوائد الصحية. فهو يسهم في تعزيز جهاز المناعة ويعمل على تقوية الجهاز الهضمي، ويقلل فرص الإصابة بالإمساك لاحتوائه على نسبة من الألياف. كما انه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات أبرزها الحديد والفيتامين "أ" والبوتاسيوم.

رغم فوائده المتعددة، الا ان الاكثار منه يؤدي الى مشاكل صحية خطيرة. قد يحدث اضطرابات صحية لمرضى السكر، كما انه يؤدي الى زيادة الوزن ويزيد من نسبة الكوليسترول بالدم.

الى ذلك، حذر اختصاصيو التغذية من الانتباه الى مكونات هذا النوع من الاطعمة قبل شراؤه من المحال التجارية. في مكونات قمر الدين، مادة حافظة اسمها ثاني أكسيد الكبريت تستخدم لحفظ ياميش رمضان لأنها تساعد على احتفاظ الفاكهة المجففة بلونها وشكلها وتمنع فسادها.

وحذر الاطباء في وقت سابق من أضرار اكسيد الكبريت، الذي يحفظ الياميش، كمادة مسرطنة. وتسبب هذه المادة حساسية صدرية وصداع ودوخة، بالاضافة الى كونها تحدث تغيير في تركيب الفيتامين B، وبتسبب اضطراب في الجهاز الهضمي. لكن الاطباء اكدوا ان استخدام هذه المادة بالنسب المسموح بها يعتبر آمنا نسبيا.

ولذلك ينصح اختصاصيو التغذية والاطباء بتناول قمر الدين باعتدال، وعدم الاكثار منه من أجل الحفاظ على الصحة.