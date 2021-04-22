احذر.. أطعمة قاتلة نتناولها يومياً!

وتشمل قائمة الأطعمة القاتلة التي حددها العلماء كل من الشوكولاتة والحلويات الأخرى بالإضافة للزبدة والخبز الأبيض والمشروبات السكرية والمربيات.ونشرت نتائج الدراسة في مجلة BMC Medicine.ولدراسة تأثير النظام الغذائي على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات، قام علماء من جامعة أكسفورد، مع زملائهم من أستراليا والصين، بتحليل البيانات من البنك الحيوي البريطاني في المملكة المتحدة Biobank ، وهي دراسة طويلة الأجل فحصت مساهمة الاستعداد الجيني و التعرض البيئي، بما في ذلك التغذية، لتطور بعض الأمراض.تم اختيار ما مجموعه 116806 بالغا بريطانيا تتراوح أعمارهم بين 37 و 73 عاما للدراسة، شاركوا في الفترة من 2006 إلى 2010 واتوجد عنهم بيانات عن تسجيل حالات الاستشفاء والوفيات حتى 2017 و 2020 على التوالي.وربط القائمون على الدراسة الإصابة بالمرض والوفاة بالنظام الغذائي للمشاركين وحددوا عادات غذائية شائعة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة. يتميز إحداها بكمية كبيرة من الشوكولاتة ومنتجات الحلويات الأخرى والزبدة والخبز الأبيض مع نسبة قليلة من الفواكه والخضروات الطازجة. والثاني يتميز باحتوائه على نسبة عالية من المشروبات الغازية السكرية وعصير الفواكه والمربيات والشوكولاتة والحلوى والسكر وقليل من الزبدة والجبن.وشكل الرجال الذين تقل اعمارهم عن 60 عاما القسم الأساسي من النظام الغذائي الأول، بالإضافة الى أنهم كانوا مدخنين أيضا، ولا يمارسون الرياضة، وكانوا في الغالب يعانون من السمنة أو ارتفاع ضغط الدم. كان خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أعلى من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، والذين لا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، والذين يتناولون أطعمة صحية.النمط الثاني من الأكل تتبعه النساء بشكل رئيسي على الرغم من حقيقة أن معظمهم لا يدخنون وكانوا نشيطين بدنيا، فقد أبلغ الكثير منهم عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وزيادة الوزن ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم.المشرفة على الدراسة ومسؤولة الرعايا الصحية، كارمن بيرناس، علقت على النتائج قائلة "أمراض القلب والأوعية الدموية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز في المملكة المتحدة ،والسبب الرئيسي لذلك هو النظام الغذائي غير الصحي، وتستند التوصيات الغذائية إلى العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة، وليس الأطعمة نفسها، وقد يكون هذا أمرا محيرا. تساعد نتائجنا في تحديد أطعمة ومشروبات معينة قد تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات".هذا ويأمل القائمون على الدراسة بأن تسهم النتائج التي توصلوا إليها في تقديم توصيات لأنواع الأنظمة الغذائية التي يمكن أن تساعد الناس على تناول طعام صحي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.