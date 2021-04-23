هل أنت مصاب بكورونا بدون أن تعرف؟ اليك الدليل!

-التهاب الملتحمة، وذلك وفقا لمقال نشرته مجلة "سانتي بلوس" (santeplus) الفرنسية، للكاتبة سارة سولنييه.

-فقدان الشهية.-آلام البطن.-الإسهال.-التعب.-ضبابية الدماغ، أي التشويش الذهني الذي يعيق قدرتنا على التفكير أو تذكر الأشياء اليومية.-تلون الجلد أو تورم الأطراف أو الحكة أو الطفح الجلدي، قد تكون من الأعراض الجلدية لفيروس كورونا.إذا كنت تشك في إصابتك بكورونا فاستشر الطبيب، وحافظ دائما على معايير التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية وارتداء الكمامات، وفق الإرشادات الصحية في بلدك.