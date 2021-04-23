الإفتاء المصرية تحسم الجدل وتحدد يوم مولد النبي محمد (ص) ميلاديا

وقالت دار الإفتاء المصرية المصرية في إعلان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، انه "لو جرى حساب التاريخ الميلادي لسيدنا رسول الله (ص) لوافق يوم 20 نيسان".وقال مستشار مفتي الجمهورية العلمي، الدكتور مجدي عاشور، إن "حسم يوم مولد النبي ميلاديا، اختلف فيه العلماء المختصون بالتقويم، مؤكدا أنه أمر تقريبي، بين يومي 20 و"22، مؤكدا أن "الأرجح أنه كان يوافق يوم 20 نيسان من عام 571، مضيفا ان "هذه مسألة تاريخية متجددة لكن من يحددها هم أهل التقويم الميلادي بشكل أدق".وأكد عاشور في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، أن "كتب التوفيقات بين التاريخين الهجري والميلادي، بعد تحقيقات لها، تقول إن يوم مولد النبي، وافق يوم العشرين من شهر نيسان، وهذا الشهر الميلادي هو أول شهر ربيعي كامل، فوافق ربيع مولده القمري فصل الربيع، حيث ولد النبي (ص) يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، وقت طلوع الفجر، في عام الفيل، في السنة الثالثة والخمسين قبل الهجرة النبوية الشريفة".