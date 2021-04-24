الادوية الاوروبية توصي باستخدام لقاح أسترازينيكا لجميع الاعمار

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية في بيان، إن "أخطر الآثار الجانبية هي حالات نادرة جدا لجلطات دموية غير معتادة مع انخفاض عدد الصفائح الدموية،وتشير التقديرات إلى حدوثها لدى شخص واحد بين 100 ألف يتم تطعيمهم باللقاح المذكور".وأوضحت، أن "فوائد اللقاح في الوقاية من الحالات الشديدة لـكوفيد 19 تفوق هذا الخطر".ووفقا للتحليل الذي أجرته وكالة الأدوية الأوروبية، فإن "خطر حدوث جلطات دموية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية في نفس الوقت كان أعلى لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما مقارنة بكبار السن، لكن الفوائد تفوق أيضا المخاطر في نفس الفئة العمرية".وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد قررت سابقا أنه يمكن استخدام لقاح أسترازينيكا دون قيود بعد مراجعة حالات نادرة لجلطات الدم، ومع ذلك أوقفت بعض دول الاتحاد الأوروبي استخدامه، وبعض الدول تلقح به فقط الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.