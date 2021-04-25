Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
التعادل يحسم موقعة الريال وتشيلسي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

طريقة سحرية تخفض تكاليف كهرباء المكيفات بنسبة 80%

علم وعالم

2021-04-25 | 11:57
طريقة سحرية تخفض تكاليف كهرباء المكيفات بنسبة 80%
المصدر:
sputniknews
14,716 مشاهدة

كشف عدد من العلماء عن طريقة سحرية، يمكنها تخفيض فاتورة الكهرباء المرتفعة للتكييفات في شهور الصيف الطويلة الحارة، بنسبة تصل إلى أكثر من 80%.

ويرى علماء، في دراسة نشرها موقع "بوبيولار ساينس"، أنه في الأيام الصيفية الحارة، ترتفع درجة حرارة الأسقف المظلمة أو الأرصفة في الشوارع بصورة كبيرة، حتى أنه يمكن شواء البيض عليها أحيانا، وهو ما يشعر المرء بالحرارة المرتفعة بصورة أكبر مما من المفترض أن يكون الأمر عليه.

ويقول الباحثون إنهم وجدوا أن اعتماد سلطات البلديات والمدن على استخدام الطلاء الأبيض، يمكن أن يكون حلا سحريا لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، ويساعد على تقليل درجات الحرارة إلى حد كبير، وتقليل استخدام المكيفات أيضا، وتقليل تأثيراتها الضارة على التغير المناخي.

ابتكار جديد

وكشفت الدراسة عن ابتكار نوعية جديدة من "الطلاء الأبيض" الجديد، القادرة على توفير نوعية من التبريد الفائق، بخلاف باقي أنواع الطلاء الأبيض الأخرى الموجودة في باقي الأسواق.

ونقلت الدراسة عن قائد الفريق البحثي زولين روان، أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة "بوردو" قوله إنه فريقه البحثي تمكنوا من ابتكار هذا "الطلاء الأبيض" الجديد عن طريق مزج عدد من المركبات الكيميائية البسيطة.

وأوضح روان أن تركيبة الطلاء الأبيض الجديدة تعمل على عكس الضوء وتبريد الأسطح، لأقل من درجة الهواء المحيط بها.

كما أن الطلاء الأبيض الجديد يتسم بأنه "سهل التصنيع"، ويمكن لأي شخص تجهيزه منزليا.

مركبات سهلة

ولفتت الدراسة الانتباه إلى أن "الطلاء الأبيض" الجديد، هو ابن العم العكسي لطلاء آخر مشهور اسمه "فانتا بلاك"، ويعمل هذا الطلاء المكون من مادة داكنة جدا، على امتصاص أكثر من 99.9% من الضوء المرئي وضوء الشمس.

ولكن الطلاء الأبيض الجديد هذا، يعكس نحو 98.1% من ضوء الشمس، مقارنة بباقي الدهانات البيضاء الأخرى، التي تعكس نسبة ما بين 10 إلى 20% من ضوء الشمس.

وعن التركيبات الكيميائية لهذا الطلاء، قال الباحثون إن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تمزج في هذا الطلاء، وتتمكن من عكس ضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية.

كما استخدم الباحثون أيضا مركبات أخرى مثل كربونات الكالسيوم الموجود في الأصداف البحرية والحجر الجيري، وكبريتات الباريوم المستخدم في تصوير الأشعة السينية وإنتاج البلاستيك.

وقال روان إن "ميزة الطلاء الأبيض، أن كبريتات الباريوم مادة ميسورة التكلفة، ما يجعل أن إضافتها في أنواع الطلاء التجارية أمرا سهلا ويمكن تطبيقه بسهولة من قبل السلطات المحلية في أي دولة".

بديل مثالي

وأظهرت الدراسة أن هذا "الطلاء الأبيض" الجديد يمكن أن يعمل بديلا مثاليا عن "مكيف الهواء" التقليدي، فهو في حقيقة الأمر، يجعل درجات الحرارة في الغرفة أقل من دون إهدار أي وات كهرباء واحد.

وقال روان: "ذلك الطلاء يمكنه إنقاذ كوكب الأرض حرفيا، لأنه سيقلل استخدام الكهرباء في الصيف إلى أدنى حد، وسيقلل انبعاثات الكربون والغازات بنسبة مرتفعة، ما يبطئ الظواهر السلبية الخطيرة والقاتلة للتغير المناخي".

وتصل نسبة درجات الحرارة التي يقللها الطلاء الأبيض الجديد في وقت النهار إلى نحو 8 درجات كاملة، فيما تصل درجات التبريد في المساء إلى نحو 12 درجة كاملة.

ووجدت الدراسة أن استخدام تلك الأسطح المطلية بالطلاء الأبيض، يمكن أن يقلل تكاليف فواتير تكييف الهواء بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 80% تقريبا، وقد يصل بها إلى 100% في حال عدم ارتفاع درجات الحرارة في الجو بصورة كبيرة.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:19 | 2021-04-28 11:19
11:17 | 2021-04-28 11:17
10:50 | 2021-04-28 10:50
المزيد
اعلان
اعلان
شبكة برامج رمضان
شاهدها هسه
الازمة النيابية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن السلالة الهندية
27.39%
04:36 | 2021-04-27
الازمة النيابية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن السلالة الهندية
04:36 | 2021-04-27
الموقف الوبائي: طفرة جديدة في إصابات ووفيات كورونا
19.05%
09:03 | 2021-04-27
الموقف الوبائي: طفرة جديدة في إصابات ووفيات كورونا
09:03 | 2021-04-27
مجلس الوزراء يصدر تسعة قرارات خلال جلسة اليوم
16.77%
12:51 | 2021-04-27
مجلس الوزراء يصدر تسعة قرارات خلال جلسة اليوم
12:51 | 2021-04-27
أعراض جديدة لمصابي كورونا تثير القلق عالمياً
13.18%
12:30 | 2021-04-27
أعراض جديدة لمصابي كورونا تثير القلق عالمياً
12:30 | 2021-04-27
السيد &quot;السيستاني&quot; يوضح طريقة احتساب المسافة الشرعية
11.93%
07:14 | 2021-04-27
السيد "السيستاني" يوضح طريقة احتساب المسافة الشرعية
07:14 | 2021-04-27
بالوثيقة.. توصيات جديدة للجنة الامر الديواني بشأن الدوام الحضوري
11.68%
02:59 | 2021-04-28
بالوثيقة.. توصيات جديدة للجنة الامر الديواني بشأن الدوام الحضوري
02:59 | 2021-04-28
المزيد
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.