بالفيديو: هرّ يُصبح نجماً على الانترنت... اليكم ماذا فعل!

انتشر مقطع فيديو رائع لقط يبدو وكأنه يريد تحسين عضلات بطنه عن طريق أداء تمارين شد المعدة، وذلك مع دخول فصل الصيف.





وفي اللقطات المنشورة عبر موقع تويتر يمكن رؤية قط أبيض منفوش ملقى على رصيف الشارع على ظهره ويرفع رأسه للأمام والخلف في حركة تحاكي تمارين البطن.

Working on that summer body 😂😂 pic.twitter.com/mCEAvIaw91 — Nature & Animals🌴 (@AnimalsWorId) April 29, 2021

نُشر المقطع المضحك على حساب AnimalsWorld بموقع تويتر مع تعليق: "جاري العمل على هذا الجسد "فورمة" الصيف"، مصحوبًا برموز تعبيرية لوجهين ضاحكين.



وحقق مقطع الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع منذ ذلك الحين، أكثر من مشاهدته أكثر من 164 ألف مرة، وحصد أكثر من 8 آلاف إعجاب.