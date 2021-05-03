طفلة هندية تسجل رقما قياسيا عالميا

وأفادت صحيفة "The Peninsula Qatar" بأن الطفلة، إيشال ماروا فيروس خان، تمكنت من تسمية كل عناصر الجدول الدوري في غضون دقيقتين و28 ثانية لتدخل بذلك ضمن الموسوعة الدولية للأرقام القياسية (نظيرة لموسوعة غينيس للأرقام القياسية).وأشار القائمون على الموسوعة، بحسب الصحيفة، إلى أن هذه النتيجة تعتبر الأفضل في العالم بين الأطفال.كما ذكر التقرير أن الطفلة تحفظ أسماء كل رؤساء وزراء الهند وكواكب المجموعة الشمسية وأعضاء الإنسان.