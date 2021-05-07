Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اندلاع حريق داخل سوق وسط بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

أخطاء صحية خطيرة نمارسها في الصباح... تعرف عليها!

علم وعالم

2021-05-07 | 02:00
أخطاء صحية خطيرة نمارسها في الصباح... تعرف عليها!
المصدر:
sputniknews
888 مشاهدة

نمارس في فترة الصباح كثيرا من الأفعال التي اعتدنا القيام بها، متجاهلين فيما إذا كانت هذه الممارسات تحمل أضرار لنا.

فمن أبرز الأخطاء الشائعة التي نقوم بها هي إسكات المنبه ومتابعة النوم، فعلى الرغم من شعور الارتياح بهذه الدقائق القليلة التي نتابع النوم فيها، إلا أن ذلك يؤثر على صحة الدماغ فمن الضروري الاستيقاظ لبدء يوم جديد حالا، بحسب ما ذكر موقع "ibelieveinsci" العلمي.

ويعد البقاء في الظلام واحدا من المغريات لمتابعة النوم، إلا أنه من الضروري فعلا ضبط الساعة البيولوجية في الجسم، الأمر الذي يعزز النوم جيدا ويساعد على تقليل الالتهابات في الجسم.

ومن أكثر ما نقوم به بشكل خاطئ هو النهوض من الفراش بشكل سريع فور استيقاظنا، إذ أن الدم ينتقل إلى الساقين فورا ما قد يسبب انخفاضا في ضغط الدم فجأة والشعور بالتعب، لذا فمن الضروري الجلوس لبضعة دقائق قبل النهوض تجنبا لحدوث مثل هذه المساوئ.

وأيضا الابتعاد عن ممارسة التمرينات الرياضية، التي تلعب دورا هاما في تحسين المزاج وتقوية الجسم والحفاظ على الوزن فمن الواجب مراعاة ممارستها بشكل يومي في فترة الصباح.

وإذا كنت من المعتادين على شرب القهوة والحصول على الكافيين صباحا، فإن عدم شربها في أحد الصباحات قد يسبب التعب والصداع والغثيان والكسل أيضا.

وبالإضافة لما سبق فمن أكثر ما يتوجب الانتباه إليه صباحا هو تنظيف الأسنان، إذ تشكل الأسنان كل ليلة قشرة لزجة، تتحول في حال تركها لطبقة صلبة مضرة بالأسنان وتسبب تورم اللثة ونزفها ويصعب إزالة هذه الطبقة إلا في عيادات الأسنان.

ومع الاعتياد على عالم التكنولوجيا فإن بدء الصباح بتفقد البريد الالكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي يسبب توترا وضغطا ويشكل صعوبة في أداء المهام اليومية بشكل سليم، لذا فإن الابتعاد عن ترقبها فور استيقاظنا يعطي فرصة ليوم نشيط وجيد.

وآخر ممارستنا الخاطئة هو تجنب تناول وجبة الفطور، والتي تعد من أهم الوجبات الغذائية خلال اليوم، إذ تؤمن الحصول على نسبة ذكاء أكبر وتخفيض في نسب الإصابة بالسكري وأمراض القلب أيضا.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:14 | 2021-05-07 06:14
06:09 | 2021-05-07 06:09
06:09 | 2021-05-07 06:09
المزيد
اعلان
اعلان
شبكة برامج رمضان
شاهدها هسه
وزارة التربية تحسم الجدل بشأن الامتحانات
26.57%
04:13 | 2021-05-06
وزارة التربية تحسم الجدل بشأن الامتحانات
04:13 | 2021-05-06
مجلس الوزراء يعمم قراره بشأن الحظر الكلي للتجوال
21.81%
07:14 | 2021-05-06
مجلس الوزراء يعمم قراره بشأن الحظر الكلي للتجوال
07:14 | 2021-05-06
الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق
14.99%
09:02 | 2021-05-05
الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق
09:02 | 2021-05-05
هل سيسقط الصاروخ الصيني على الاراضي العراقية
14.17%
07:27 | 2021-05-05
هل سيسقط الصاروخ الصيني على الاراضي العراقية
07:27 | 2021-05-05
الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق
13.29%
09:12 | 2021-05-06
الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق
09:12 | 2021-05-06
تعليق جديد من الصحة بشأن اعداد الاصابات والسلالة الهندية
9.17%
03:34 | 2021-05-06
تعليق جديد من الصحة بشأن اعداد الاصابات والسلالة الهندية
03:34 | 2021-05-06
المزيد
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.