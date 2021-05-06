خبيرة تكشف عن الأسماك الأكثر فائدة… تقلل من خطر الموت!

وقالت الخبيرة: "بولوك هي السمكة المفضلة لدي، وفي رأيي المتواضع، إنها السمكة رقم واحد".وأشارت مانكر إلى أن هذا النوع من الأسماك له نكهة خفيفة وغني أيضًا بفيتامين ب 12 والسيلينيوم والبروتين والنياسين. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للخبيرة، يمكن أن تلبي حصة واحدة فقط من بولوك 10٪ من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين د والبوتاسيوم.وأضاف خبيرة التغذية أن هذا النوع من الأسماك يحتوي على ما يصل إلى 100 ملغ من أوميغا 3، والتي يمكن أن تقلل من خطر الموت بنسبة 13٪. يحتوي بولوك أيضًا على القليل من الزئبق، وبالتالي فهو من أكثر الأصناف أمانًا.