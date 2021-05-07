توقعات بسقوط الصاروخ الصيني "التائه" في أرضٍ عربية

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المنظمة، قولها إن الصاروخ قد يدخل المجال الجوي للأرض يوم غد السبت، مضيفة أنه "إن كان هذا صحيحا، فقد يتساقط حطام الصاروخ فوق السودان".وكانت الصين أطلقت في 29 أبريل الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية المستقبلية إلى المدار باستخدام مركبة الإطلاق الثقيلة Long March 5B، التي يبلغ مجموع كتلتها 22 طنا، لكن المرحلة الثانية من الصاروخ خرجت لاحقا عن السيطرة وبدأت في السقوط على الأرض بسرعة عالية.