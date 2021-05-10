بالفيديو: أب يلقي بابنته من الطابق الثالث بسبب تأخرها لدقائق!

ورصد الفيديو إنقاذ الجيران للفتاة ونقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، حيث لم يكتف الأب بإلقاء ابنته من الطابق الثالث بل ركض إلى الأسفل وواصل تعديه عليها وعلى شقيقتها بالضرب وحملها عنوة إلى الشقة مانعا تدخل الجيران، بحسب ما أفاد به موقع "صوت بيروت إنترناشيونال".وذكر أحد شهود العيان أن الأب دائما يسيء معاملة طفلتيه بالضرب، وكذلك يمنعهما من الخروج من المنزل إلا في الحالات الضرورية.ولخص الموقع القصة أنه في مركز العياط في محافظة الجيزة في مصر، تأخرت أمل، الفتاة القاصر، لدقائق في شراء الطلبات من محل قريب من منزلها، فنهرها والدها وضربها ووصل به الأمر إلى إلقائها من النافذة.وسرعان ما انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة وتمكنت من ضبط الأب واقتياده إلى القسم، حيث أقر بارتكاب الواقعة بحجة "كنت بربيها".