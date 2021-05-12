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7 أطعمة يفضل تناولها مسلوقة... والسبب؟

علم وعالم

2021-05-12 | 05:20
7 أطعمة يفضل تناولها مسلوقة... والسبب؟
المصدر:
العربية
485 مشاهدة

على الرغم من أن البعض يعتقد أن الأطعمة المسلوقة ليست لذيذة المذاق، لكن في الواقع يغيب عن أذهانهم أن البيض والأرز والبطاطس تكون لذيذة جدا وهي مسلوقة. وبالفعل هناك أطعمة مسلوقة لا يمكن الاستغناء عنها.

وبحسب تقرير نشره موقع "بولدسكاي" Boldsky، المعني بالشؤون الصحية، فإن هناك الكثير من الأطعمة الأخرى، التي يمكن أن تكون صحية وشهية عند سلقها مثل الدجاج والفاصوليا والأسماك. ويوضح التقرير أنه عند طهي الطعام، من الضروري أن يتغير المحتوى الغذائي، ولهذا السبب، ينصح خبراء الصحة بتجنب الإفراط في غلي الطعام المسلوق أثناء الطهي لأنه يمكن أن يفقد معظم عناصره الغذائية.

فوائد المسلوق
 
 
 
يعد الطعام المسلوق بشكل متوازن هو الخيار الأفضل صحيًا، لأنه يحافظ على أقصى قدر من القيمة الغذائية. وفي المقابل، يمكن للقلي أن يدمر العناصر الغذائية الموجودة في أي وجبة غذائية. كما أن الأطعمة المسلوقة لا تسبب السمنة عند مقارنتها بالأطعمة المقلية أو المشوية.

وعند غلي الطعام، فإن المركبات المعقدة الموجودة تتكسر إلى مركبات بسيطة، مما يجعل الطعام أسهل في الهضم.

ويساعد الطعام المسلوق على إنقاص الوزن وتحسين نسيج الجلد ونمو الشعر والوقاية من الحموضة وحصى الكلى والتهاب المعدة.

أفضل الأطعمة المسلوقة
 
إن أفضل جزء هو أن الأطعمة المسلوقة يمكن أن تكون لذيذة وشهية من خلال بعض الخطوات التي يوردها الخبراء فيما يلي:

1) البطاطس
 

يعتبر سلق البطاطس أفضل الخيارات لتقليل محتوى الدهون والسعرات الحرارية مقارنة بالقلي. يشير خبراء التغذية إلى أن تناول البطاطس المسلوقة من أفضل الطرق لملء المعدة دون القلق بشأن زيادة الوزن.

2) البيض
 
 
يعد البروتين الموجود في بياض البيض المسلوق مفيدًا للغاية صحيًا، حيث يساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم. ويمكن من خلال إضافة قليل من الفلفل أن يصبح البيض المسلوق أكثر لذة وصحة.

3) الفاصوليا الخضراء
 


تحتوي الفاصوليا الخضراء المسلوقة على 4 غرامات من الألياف، وبعضها من الألياف القابلة للذوبان. وتساعد الألياف القابلة للذوبان في خفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة أو ما يسمى بالكوليسترول الضار ومستويات الكوليسترول الكلية. وتدعم أيضًا صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات.

4) البقوليات
 
 
أظهرت الدراسات أن تناول البقوليات المسلوقة يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويقلل من ضغط الدم ويساعد في الحفاظ على وزن الجسم، وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب. وتتميز البقوليات بانخفاض مستويات الدهون المشبعة والمتحولة وبأنها غنية بالألياف القابلة للذوبان.

5) الذرة
 


تحتوي الذرة المسلوقة على فيتامينات B، والتي تعتبر مهمة للصحة العامة. كما تزود الذرة جسم الإنسان بالمعادن الأساسية مثل الزنك والمغنيسيوم والنحاس والحديد والمنغنيز.

6) البروكلي
 
 
يمكن غلي البروكلي لتحسين فوائده. فالبروكلي غني بالعديد من العناصر الغذائية، من بينها الألياف وفيتامين C وفيتامين K والحديد والبوتاسيوم. كما أنه يحتوي على بروتين أكثر من معظم الخضروات الأخرى. ولكن يجب ملاحظة أن البروكلي يحتاج للقليل من الغلي، لذا يمكن إضافته أثناء تخمير الحساء.

7) الروبيان
 


يعتبر الجمبري أو أي نوع من المأكولات البحرية الأخرى أكثر فائدة غذائيًا عندما يتم سلقه. فدرجة الحرارة الزائدة أثناء الطهي تدمر المعادن الحساسة الموجودة في المأكولات البحرية. ويمكن إضافة الروبيان المسلوق إلى الكاري أو الحساء أو السلطات للاستمتاع بفوائده.
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