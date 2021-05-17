غرامة بقيمة 16 ألف دولار لمن يروّج للإفراط في تناول الطعام!

وفرضت الصين غرامات كبيرة على الشركات التي تمكن أو تشجع على إهدار الطعام عن طريق صنع مقاطع فيديو تظهر بها طريقة الأكل، مثلا. ومن المتوقع أن يوجه القانون المجتمع لتعزيز عادات استهلاك الطعام الصحي والعقلاني، بحسب ما نقلته صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.ويسمح القانون الجديد للمطاعم بفرض غرامة على الزائرين الذين لا يتناولون جزءا كبيرا من وجبتهم، تصل إلى 1550 دولارا كما تفرض غرامة بقيمة 16 ألف دولار لشركات الإعلام الّتي تروج للإفراط في تناول الطعام.وأعرب بعض المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قلقلهم إزاء طريقة إنفاذ القانون فلا توجد قواعد معينة تحدد ما هي كمية الطعام التي تعتبر إهدارا.