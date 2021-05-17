Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
"الجائحة لن تنتهي".. الصحة العالمية تحذر رغم انخفاض الإصابات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

هذه الأغذية تقوي المناعة و تحارب البكتيريا والجراثيم بشكل طبيعي

علم وعالم

2021-05-17 | 09:00
هذه الأغذية تقوي المناعة و تحارب البكتيريا والجراثيم بشكل طبيعي
المصدر:
sputniknews
965 مشاهدة

يتعين على جسم الإنسان بشكل طبيعي أن يقاوم بقوة البكتيريا والجراثيم والفيروسات التي تدخل إليه بعدة طرق، سواء من خلال الأطعمة التي نتناولها أو من خلال الهواء الذي نتنفسه.

ويحتاج الجسم العديد من العوامل التي تجعل نظام المناعة لديه قويا وقادرا على مكافحة مختلف أنواع العدوى، وبحسب ما نشره موقع "أونلي ماي هيلث" الطبي، يعد النظام الغذائي الصحي أهم وأبرز تلك العوامل.

يجب أن يشمل النظام الغذائي الصحي الأطعمة المضادة للبكتيريا والمضادة للميكروبات لمحاربة البكتيريا الضارة والعوامل المسببة للمرض.
وتشمل أبرز الأغذية والأطعمة التي يمكنها محاربة البكتيريا والجراثيم بشكل طبيعي، وتتمتع بقدرة قوية على محاربة الأمراض والالتهابات البكتيرية، ما يلي:

العسل: من المعروف أن العسل يتمتع بخصائص قوية وفريدة تجعله مضادا للالتهابات والبكتيريا، فهو مفيد في علاج التهابات الحلق ويستخدم كعلاج طبيعي لتقرحات الفم، ويستخدم أيضا في التعامل مع الجروح والحروق، ويمكن خلطه مع الماء الساخن والليمون كمشروب مسائي رائع لتهدئة الجسم ومحاربة الجراثيم والحث على النوم.

الكركم:

يحتوي الكركم على خصائص مذهلة مضادة للأكسدة ومطهرة ومضادة للميكروبات، والتي تساهم في قتل أي نوع من الجراثيم والبكتيريا بشكل طبيعي، وهو من أفضل أنواع البهارات للتعامل مع الالتهابات الجرثومية.

الزنجبيل:

الزنجبيل من الأطعمة الأخرى التي تساعد في مكافحة الجراثيم والبكتيريا، إذ يساعد تناول كوبا من شاي الزنجبيل في قتل البكتيريا المسببة للعدوى، ويحتوي الزنجبيل على مجموعة من المركبات الكيميائية تسمى سيسكيتربين المعروفة بكونها تقضي على الفيروسات التي تسبب نزلات البرد.

الأناناس: تشمل فوائد الأناناس أيضا محاربة البكتيريا والجراثيم بشكل طبيعي، وتعد الغذاء المذهل المضاد للبكتيريا الذي يساعد في مكافحة البكتيريا الضارة الموجودة في الفم والحلق، علاوة على ذلك، فإن عصير الأناناس الطازج علاج منزلي معروف لتقليل التهاب الأنف والجيوب الأنفية.

اللبن الرائب:

لا يحافظ اللبن الرائب على صحة الأمعاء فحسب، بل يتم استهلاكه أيضا لتهدئة المعدة ومحاربة البكتيريا، يساعد حمض اللاكتيك الموجود في اللبن الرائب في قتل الجراثيم التي تسبب التهاب الزائدة الدودية والإسهال والدوسنتاريا، ويحتوي اللبن الرائي على البروبيوتيك التي تعد من البكتيريا الجيدة التي تساعد في مكافحة جميع أنواع العدوى.

ولا تقتصر القائمة على هذه الأطعمة فقط، بل تعتبر فاكهة المانغو والجزر أيضا من أفضل أنواع الفاكهة التي تحارب البكتيريا والجراثيم بشكل طبيعي، وكذلك الثوم أيضا الذي يحتوي على مركب وقائي طبيعي يسمى الأليسين علاجا طبيعيا مفيدا للحفاظ على الصحة ومحاربة العديد من الأمراض.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
13:40 | 2021-05-17 13:40
13:30 | 2021-05-17 13:30
13:13 | 2021-05-17 13:13
المزيد
اعلان
اعلان
شبكة برامج رمضان
شاهدها هسه
التربية تكشف عن توصيات جديدة تخص الدوام الحضوري والامتحانات
23.47%
07:28 | 2021-05-16
التربية تكشف عن توصيات جديدة تخص الدوام الحضوري والامتحانات
07:28 | 2021-05-16
تعليق جديد من الصحة بشأن حظر التجوال
20.16%
09:32 | 2021-05-17
تعليق جديد من الصحة بشأن حظر التجوال
09:32 | 2021-05-17
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق
16.85%
08:56 | 2021-05-16
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق
08:56 | 2021-05-16
وفاة فنانة عراقية في مصر
14.64%
04:42 | 2021-05-16
وفاة فنانة عراقية في مصر
04:42 | 2021-05-16
التربية النيابية تقدم مقترحا لانهاء العام الدراسي الحالي
12.98%
01:59 | 2021-05-17
التربية النيابية تقدم مقترحا لانهاء العام الدراسي الحالي
01:59 | 2021-05-17
ابنتها تفجر مفاجأة: الفنانة &quot;نادية العراقية&quot; لم تمت بكورونا!
11.9%
10:52 | 2021-05-17
ابنتها تفجر مفاجأة: الفنانة "نادية العراقية" لم تمت بكورونا!
10:52 | 2021-05-17
المزيد
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.