حالة نادرة.. ولادة طفل عراقي بدون عضو ذكري!

وقال اختصاصية جراحة التوليد جنان نوري، في حديث تابعته السومرية نيوز، "عند منتصف ليلة 22 شباط 2021، وردتنا حالة سيدة حامل أصيبت بنزيف... وتم توليدها بعملية جراحية... لكننا وجدنا حالة غريبة جداً لم نكن قد رأيناها أو سمعنا عنها من قبل في دهوك، وهي حالة نادرة حتى على مستوى العالم، وهي أن الطفل كان بدون عضو ذكري".وأضافت الطبيبة، أن "حالة الطفل بعد الولادة لم تكن جيدة، فقد كان يعاني من ضيق في التنفس ومشاكل أخرى، وتم نقل الطفل إلى قسم الخدج ليفارق الحياة بعد مرور يوم على ولادته".كما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبراً عن طفل ولد بدون عينين، لكن الطبيبة جنان نوري تقول: "أظن أن هذه الحالة كانت في العام 2010، عندما أنجبت سيدة طفلاً بدون عينين بل أن وجهه لم يكن فيه تجويف العينين وإنما كان له حاجبان ولا شيء تحتهما، ولا تزال الحالة الصحية للطفل جيدة".وفي نيسان الماضي، ادعى الأطباء أن طفلا في العراق ولد بثلاثة أعضاء ذكرية في ذات المحافظة (دهوك)، هو أول حالة بهذا التشوه الغريب يقع الإبلاغ عنها في البشر. وكان واحد فقط من بينها يعمل، لذا وقع استئصال الآخرين، المرتبطين بجسم قضيبه الأساسي وأسفل كيس الصفن، جراحيا.