معهد أميركي يحسم الجدل: اللقاحات فعالة ضد الطفرة الهندية

وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أوضح فاوتشي أن الدراسات الأولية أشارت إلى أن لقاحي "فايزر" و"موديرنا" يحميان "جزئيا أو كليا" من الإصابة الخطيرة ويقيان من الحاجة إلى دخول المستشفى وحالات الوفاة، مما يؤكد ضرورة الحصول على اللقاح.وأبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) يوم أمس الإثنين، عن تسجيل 17724 حالة إصابة جديدة بكورونا ، وهي أدنى حصيلة يومية منذ يونيو 2020.