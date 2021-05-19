فواكه صيفية تعزز عمليات الجسم الحيوية.. تعرف عليها

تساعد بعض الفواكه الصيفية على حماية صحة الكبد ومنع تعرضه للتلف، لاحتوائها على المواد والمركبات الطبيعية التي تعزز صحة الخلايا والأنسجة بها، وفقًا لما نشره موقع “Medical News Today”.يحتوي العنب ، خاصة الأحمر أو البنفسجي، على مركبات مهمة ومفيدة لصحة الجسم، تسمى “ريسفيراتول”، وتعمل على تقليل فرص تعرض الجسم للالتهابات وحماية الخلايا والأنسجة من التلف ورفع معدلات مضادات الأكسدة.وكشفت إحدى الدراسات، أن تناول العنب يوميًا لمدة 3 أشهر يساعد على تحسين وظائف الكبد بشكل كبير وحمايته من الأمراض والمشكلات الصحية المختلفة.وتبين أن هناك بعض المكملات الغذائية التي يتم استخلاصها من العنب وتحتوي على المواد والمركبات نفسها المتوافرة في الثمار الطبيعية، وذلك بهدف الحصول على فوائدها الصحية، حيث يعتبر العنب من الأطعمة صديقة الكبد.يتميز التوت باحتوائه على مركب يسمى الأنتوسيان ومضادات الأكسدة، وهما السر وراء لونه الداكن.وأوضحت دراسة أجريت على الحيوانات، أن تناول التوت أو المستخلص منه أو عصيره لمدة 21 يومًا يساعد على تعزيز صحة الكبد وحمايته من التلف، وزيادة استجابة خلايا المناعة.وتلعب مضادات الأكسدة الموجودة في التوت دورًا في منع تعرض أنسجة الكبد إلى الندوب، فضلاً عن تقليل فرص الإصابة بسرطان الكبد.يعد الموز من الفواكه المفيدة لصحة خلايا الكبد، حيث يحمي من الإصابة بالكبد الدهني، ويصفه الأطباء ضمن النظام الغذائي للمصابين بهذه الحالة الصحية، لأنه يعمل على خفض الشهية وتقليل معدلات السكر في الدم.ويحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، ومن ثم يساعد الكبد الذي يعاني من التليف على توسع الأوعية وتنظيم السوائل وتقليل الالتهابات، وعلى الرغم من أن الكبد لا يعالج البوتاسيوم، إلا أن النقص الحاد في هذا العنصر الغذائي يمكن أن يعطل وظيفته.يعتبر البطيخ من المدرات الطبيعية للبول، حيث يعمل على زيادة تدفق البول دون أي إجهاد الكلى، وذلك على عكس الكحول ومشروبات الكافيين مثل الشاي والقهوة.ويساعد البطيخ الكبد على معالجة الأمونيا، وهي الفضلات الناتجة عن هضم البروتين، مما يخفف الضغط على الكلى مع التخلص من السوائل الزائدة.ويقلل البطيخ من تخزين الخلايا للدهون، ولا سيما تلك الموجودة في الكبد، كما يعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف الذي يسبب فشل الأعضاء والأجهزة، وذلك لاحتوائه على 90% من المياه.ويتميز البطيخ أيضًا بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ما يحمي الخلايا والأنسجة من التلف ويقوي جهاز المناعة.يأتي المانجو ضمن قائمة الفواكه التي تعزز صحة الكبد للقيام بوظيفتها بشكل جيد، حيث يحفز إفراز الأحماض الصفراوية ويقلل امتصاص الدهون ويطهر الجسم من السموم، لكن لا يجب الإفراط في تناوله، بل يُنصح بتناول ثمرة صغيرة فقط في اليوم.