غرامة 52 ألف دولار لراكب ضرب مضيفة على وجهها!

ويواجه الراكب أكبر غرامة مقترحة من إدارة الطيران الفيدرالية هذا العام، حيث بلغت حوالي 52 ألف دولار.وبحسب المعلومات، تمكنت مضيفات الرحلة وراكب آخر على متن الطائرة من وضع أصفاد بلاستيكية على الراكب، لكنه حرر نفسه في وقتٍ لاحق وتمكن من ضرب المضيفة في وجهها مرة أخرى.من جهتها، أفادت إدارة الطيران الفيدرالية أن الشرطة تمكنت من الصعود إلى الطائرة فور هبوطها في سياتل واحتجزت الراكب.كما أعلنت الوكالة أن "القانون الاتحادي يحظر التدخل أو التهديد بالاعتداء الجسدي على طاقم الطائرة أو أي شخص آخر على متن الطائرة".ووقع رئيس إدارة الطيران الفيدرالية ستيف ديكسون، في كانون الثاني، أمراً للوكالة باتخاذ "سياسة عدم التسامح مطلقاً" في قضايا الركاب الجامحة، وفرض عقوبات أكثر صرامة دون سابق إنذار، بما في ذلك غرامات تصل إلى 35 ألف دولار بالإضافة إلى السجن.