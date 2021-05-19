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كيف تتحكم في كاميرا هاتف آيفون عن بعد؟

علم وعالم

2021-05-19 | 09:07
كيف تتحكم في كاميرا هاتف آيفون عن بعد؟
المصدر:
Lebanon 24
263 مشاهدة

توجد بالفعل عدة طرق مختلفة لتشغيل زر التصوير عن بعد في هاتف آيفون للحصول على اللقطة الاحترافية التي تريدها. إليك 4 طرق تساعدك في التحكم عن بعد في كاميرا آيفون لالتقاط الصور:

1- استخدام ساعة آبل الذكية:
إذا كان لديك ساعة آبل الذكية فيمكنك استخدامها في التقاط الصور عن بعد في هاتف آيفون باستخدام تطبيق الكاميرا الخاص بالساعة، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص إعدادات التطبيق وتشغيلها، مثل: استخدام المؤقت أو الفلاش أو الصور الحية أو HDR، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
• ضع هاتف آيفون الخاص بك في سطح مستو أو حامل ثلاثي القوائم.
• افتح تطبيق الكاميرا في ساعة آبل الذكية، وسيؤدي ذلك أيضا إلى فتح تطبيق الكاميرا في الهاتف.
• اضغط على النقاط الثلاثة لتشغيل الوظائف الإضافية، مثل: التبديل بين الكاميرا الأمامية أو الخلفية وإيقاف تشغيل المؤقت أو تشغيله، وتشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله وLive Photo إذا كان هاتفك يدعم هذه الميزة.
• اضغط على الإطار الموجود في شاشة الساعة الذكية لتعيين نقطة التقاط الصورة الرئيسية.
• قم بتدوير الزر بجوار الساعة Digital Crown للتكبير أو التصغير.
• الآن لالتقاط الصورة، اضغط على زر الغالق في الساعة الذكية.

2- استخدم ميزة التحكم بالصوت في آيفون:
مع فتح تطبيق الكاميرا في الهاتف يمكنك الضغط على زر رفع أو خفض مستوى الصوت لتشغيل زر الغالق، والذي قد يكون خيارًا أفضل من الضغط على الشاشة، لكن هذا لا يزال يتطلب منك لمس الهاتف، لذا بدلًا من ذلك يمكنك تخصيص أحد أزرار مستوى الصوت لالتقاط الصور عن بعد بصوتك، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
• افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتف آيفون.
• اضغط على خيار (إمكانية الوصول) Accessibility.
• قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (التحكم بالصوت) Voice Control إلى وضع التشغيل.
• اضغط على خيار (تخصيص الأوامر) Customize Commands.
• اضغط على خيار (الأجهزة) Device، ثم اختر تطبيق (الكاميرا) Camera.
• في الشاشة التالية، قم بتبديل الزر الذي بجوار (تفعيل) Enable إلى وضع التشغيل.
• اختر أحد الأوامر المتعلقة بزري الصوت بالأسفل.
• الآن بمجرد إصدار الإمر (ارفع مستوى الصوت) Turn down the volume أو (اخفض مستوى الصوت) Turn up the volume سيتم التقاط الصورة مباشرة.

3- استخدام المساعد الصوتي Siri:
يمكنك استخدام المساعد الصوتي (سيري) Siri لالتقاط الصور عن بعد، حيث يؤدي إعطاء الأمر للمساعد الصوتي إلى فتح تطبيق الكاميرا في آيفون ولكنه في الواقع لا يؤدي إلى تشغيله لالتقاط الصور، بدلاً من ذلك، يمكنك اللجوء إلى اختصار المساعد الصوتي المدمج المسمى (Say Cheese)، ولتشغيل الاختصار، اتبع الخطوات التالية:
• افتح تطبيق (الاختصارات) Shortcuts في هاتفك.
• في أسفل الجهة اليمنى من الشاشة اضغط على علامة التبويب (المعرض) Gallery.
• في حقل البحث، اكتب: Say Cheese ثم اضغط على أول نتيجة لفتحه.
• في الشاشة التالية، اضغط على زر (إضافة اختصار) Add Shortcut بالاسفل.
• في المرة الأولى التي تحاول فيها تشغيل الاختصار، سيطلب منك المساعد الصوتي منحه الإذن للوصول إلى تطبيق الكاميرا ومعرض الصور.
• اضغط على (موافق) OK.
• من الآن فصاعدًا، يمكنك إصدار الأمر: Hey Siri, say Cheese، وسيقوم المساعد الصوتي بالتقاط الصورة مباشرة.

4- استخدم جهاز التحكم عن بعد لتطبيق الكاميرا في آيفون:
يمكنك استخدام جهاز تحكم عن بعد لالتقاط الصور، والذي يتصل بهاتف آيفون الخاص بك عبر البلوتوث، وهناك الكثير من الأجهزة المتنوعة في أمازون السعودية يمكنك الاختيار من بينها، حيث يمكنك اقرانها بهاتف آيفون لالتقاط الصور عن بعد.
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