بالصور: إعادة إحياء "تيتانيك غير قابلة للغرق"

بات بإمكان عشاق فيلم "تيتانيك" الملحمي أن يعيشوا تجربة ركوب تلك السفينة المذهلة والتي كانت تعتبر تحفة صناعية وفنية عند ظهورها لأول قبل أن تبحر في رحلتها الأولى والأخيرة.





وبحسب شبكة "سي إن إن" فإن الصين تمكنت من إنشاء نسخة طبق الأصل من تلك السفينة أطلقت عليها اسمها "تيتانيك غير القابلة للغرق"، وهي بنفس حجم السفينة الأصلية بالضبط، إذ يبلغ طولها 269.06 مترًا (882 قدمًا) وعرضها 28.19 مترًا (92 قدمًا).





وترسو تلك السفينة المحور الرئيسي للمنتزه الترفيهي "رومانديزيا" في إقليم سيشوان، وتحتوي على نفس وسائل الراحة والترفيه التي كانت موجودة في السفينة الغارقة، بما في ذلك قاعات الولائم والمسارح ومنصات المراقبة وحوض السباحة. وترسو تلك السفينة المحور الرئيسي للمنتزه الترفيهي "رومانديزيا" في إقليم سيشوان، وتحتوي على نفس وسائل الراحة والترفيه التي كانت موجودة في السفينة الغارقة، بما في ذلك قاعات الولائم والمسارح ومنصات المراقبة وحوض السباحة.





ولكن السفينة الجديدة لن تتحرك من مكانها في نهر تشيجيانغ الذي يبعد حوالي 130 كيلومترًا من تشنغدو، وعلى بعد بعد مئات الأميال من البحر.



ولم تعلن بعد السلطات المختصة عن موعد افتتاح المشروع أمام العامة والسياح، علما أن العمل على تلك السفينة كان قد بدأ في العام 2016، ووفقا لوكالة "فرانس برس" فقد استهلك تشييدها 23 طنا من الفولاذ، فيما بلغت تكلفتها مليار يوان (153.5 مليون دولار). ولكن السفينة الجديدة لن تتحرك من مكانها في نهر تشيجيانغ الذي يبعد حوالي 130 كيلومترًا من تشنغدو، وعلى بعد بعد مئات الأميال من البحر.ولم تعلن بعد السلطات المختصة عن موعد افتتاح المشروع أمام العامة والسياح، علما أن العمل على تلك السفينة كان قد بدأ في العام 2016، ووفقا لوكالة "فرانس برس" فقد استهلك تشييدها 23 طنا من الفولاذ، فيما بلغت تكلفتها مليار يوان (153.5 مليون دولار).





السفينة الصينة ليست النسخة الوحيدة لـ" تيتانيك" الأصلية، ففي العام 2018 ، أعلنت شركة "بلو ستار لاين" الأسترالية عن استئناف العمل على"تيتانيك تو، بعد تأجيل طويل، وتضم تلك السفينة 835 مقصورة تستوعب 2435 راكبًا.



ومن المقرر أن تنطلق الرحلة الأولى للسفينة الأسترالية في عام 2022، ولكن يبدو أنها قد تتأجل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. السفينة الصينة ليست النسخة الوحيدة لـ" تيتانيك" الأصلية، ففي العام 2018 ، أعلنت شركة "بلو ستار لاين" الأسترالية عن استئناف العمل على"تيتانيك تو، بعد تأجيل طويل، وتضم تلك السفينة 835 مقصورة تستوعب 2435 راكبًا.ومن المقرر أن تنطلق الرحلة الأولى للسفينة الأسترالية في عام 2022، ولكن يبدو أنها قد تتأجل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.