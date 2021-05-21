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مستخلص هذا النبات يساعد في التخفيف من آلام المفاصل

علم وعالم

2021-05-21 | 10:30
مستخلص هذا النبات يساعد في التخفيف من آلام المفاصل
المصدر:
سبوتنيك
306 مشاهدة

يعرف نبات مخلب الشيطان بكونه أحد أشهر النباتات الإفريقية الفريدة من حيث خصائصها الطبية وفوائدها المذهلة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بعلاج التهاب المفاصل.

أثبتت العديد من الدراسات أن نبات مخلب الشيطان الذي ينمو بشكل أساسي في إفريقيا الجنوبية يقدم نتائج رائعة في تخفيف الأعراض المؤلمة المرتبطة بالتهاب المفاصل، وذلك وفقا لما نشره موقع "ميديك فوريوم" الطبي الروسي.

يأتي التهاب المفاصل بأشكال عديدة، لكن الفصال العظمي الذي يعرف أيضا بالتهاب المفاصل التنكسي، هو الأكثر شيوعا له، والذي يؤثر في البداية على البطانة الغضروفية الملساء للمفصل، مما يسبب صعوبة في الحركة بشكل أكثر من المعتاد، الأمر الذي ينجم عنه الشعور بالألم والتصلب.
وأفادت الدراسات أن نبات مخلب الشيطان يحتوي على عنصر نشط يسهم في تخفيف الألم والتهاب الناجم عن التهاب المفاصل، بما في ذلك التهاب المفصل التنكسي، وهو مركب الهارباجوسيد.

وفي إحدى الدراسات التي أجراها الأطباء، تلقى أشخاص يعانون من آلام في أسفل الظهر، وأشخاص يعانون من هشاشة العظام في الركبة أو الورك، مستخلص نبات مخلب الشيطان يوميا لمدة ثمانية أسابيع.

وأشارت النتائج إلى انخفاض نسبة الألم والالتهاب لدى هؤلاء الأشخاص بنسبة 54 و39 بالمئة، نتيجة تناول مستخلص مخلب الشيطان على مدى ثمانية أسابيع على التوالي.

وأشار الأطباء إلى أن تأثير نبات مخلب الشيطان قد يكون بنفس فعالية أدوية هشاشة العظام التقليدية، ويمكن اعتماده علاجا للحالات الالتهابية نظرا لكونه يحتوي على مركبات نباتية لها تأثيرات مضادة للأكسدة تسمى جليكوسيدات إيريدويد، وعلى وجه الخصوص مركب الهارباجوسيد.
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