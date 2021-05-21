تفاصيل جديدة عن اكتشاف نوع "غير مألوف" من كورونا

نشر علماء أميركيون وماليزيون دراسة جديدة تتحدث عن اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا هو "سي كوف-أتش يو بي أن-2018" الذي بدأ في إصابة البشر، ويتوقعون أنه ينتقل إلى الإنسان عن طريق الكلاب.



واكتشف علماء من الولايات المتحدة وماليزيا، نوع غير معروف سابقاً من فيروس كورونا، يُتوقع أنه ينتقل عن طريق الكلاب إلى البشر.

وكانت دراسة كشفت عن رصد نوع جديد من فيروس كورونا، يعتقد أنه نشأ في الكلاب، بين مرضى دخلوا المستشفى للعلاج من جراء التعرض لالتهاب رئوي في 2017 و2018 وربما يكون، في حالة التأكد من ذلك، ثامن نوع فريد من فيروس كورونا يُعرف أنه يسبب المرض لدى البشر.