بيل غيتس لا يزال يرتدي خاتم زواجه رغم مرور اسابيع على طلاقه.. صور

Bill Gates is spotted out in public for first time since divorce from Melinda https://t.co/hhpqmbNWqG — Daily Mail Online (@MailOnline) May 23, 2021

وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بيل غيتس وهو يرتدي الخاتم في أصبع يده اليسرى وفي حالة معنوية مرتفعة، حيث كان مبتسما ودون قناع الوجه.وأشارت الصحيفة إلى أن غيتس البالغ من العمر 65 عاما كان في مدينة مانهاتن، بعد أن سافر بصحبة بعض الأشخاص على متن طائرته الخاصة، بما في ذلك فتاة يُعتقد أنها ابنته الصغرى فيبي (18 عاما) وصديقها تشاز فلين.وتوجه غيتس ورفاقه، لتناول الطعام في نوبو في مدينة نيويورك مع ابنته فيبي وصديقها، ومجموعة كبيرة من حراس الأمن.وكان بيل وميليندا غيتس، قد أعلنا انفصالهما، في وقت سابق من هذا الشهر، بعد 27 عاما من الزواج.وكتب الثنائي على "تويتر": "بعد قدر كبير من التفكير والعمل على علاقتنا، اتخذنا قرارنا بإنهاء الزواج. وعلى مدار 27 عاما، نجحنا في تربية ثلاثة أطفال رائعين، وبنينا مؤسسة خيرية تعمل في جميع أنحاء العالم لتمكين الناس من عيش حياة صحية ومنتجة".