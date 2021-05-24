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مع ارتفاع درجات الحرارة... نصائح لمواجهة الجو الحارّ وتفادي أضرار الشمس!

علم وعالم

2021-05-24 | 04:29
مع ارتفاع درجات الحرارة... نصائح لمواجهة الجو الحارّ وتفادي أضرار الشمس!
210 مشاهدة

مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وخصوصا في هذه الايام الحارة التي يشهدها العراق، يمكن أن يُحدث الطقس الحار العديد من الأضرار الصحية. ولتفادى تلك الأضرار، عليكم اتباع النصائح التالية.

يفضل عدم الخروج من المنزل الا للضرورة في حال ارتفاع درجات الحرارة، بغية تفادي المشاكل الصحية الناجمة عن ضربة الشمس والحر الشديد.
 
في التالي، نصائح لتفادي التعرض لضربة الشمس:
 
 
- تجنب المشي في الشمس.

-ارتداء ملابس فاتحة والابتعاد عن اللون الأسود والغوامق.

-استخدام "شمسية" أو "كاب".

-استخدام الكمامة، ونظارة الشمس.

-استخدام مرطب وواقي من الشمس لحماية الجلد.

-الإكثار من شرب السوائل لتعويض الجسم ما فقده.

-غسل الوجه باستمرار واستخدام فوطة مبللة.
 
-الابتعاد عن الشمس فورا.

-الاستحمام بماء فاتر.

-الراحة، وعمل كمادات على منطقة الرقبة والرأس.
 
ومن الضروري الانتباه عند شرب السوائل، اذ يجب ألا تكون المشروبات باردة للغاية وإلا فستكون ردة فعل الجسم هي انتاج المزيد من الحرارة لتنظيم درجة حرارة الجسم. وفي حين أن هذا قد يبدو عكس المتوقع، يوصي الطبيب الألماني فرانك كوليجس باحتساء شاي فاتر بالنعناع من أجل ترطيب مثالي للجسم.
 
قبل شروق الشمس، قم بتهوئة المنزل باكرا قبل أن ترتفع درجة الحرارة، ثم أقفل الابواب والنوافذ للحفاظ على درجة حرارة معتدلة في المنزل.
 
أعراض الاصابة بضربة الشمس:
 
 
-الإغماء والصداع.

- إحمرار البشرة.
 
- هبوط في الدورة الدموية.

- الغثيان والقيء.

- التنفس السريع، وسرعة نبضات القلب.
 
قد تكون ردود الافعال مختلفة من شخص لآخر، لكن في حال مواجهة أعراض شديدة، لا تترددوا في زيارة الطبيب أو الدخول الى المستشفى، منعا لتفاقم حالتكم الصحية.
 
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