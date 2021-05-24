ماذا بقي من توقعات العرافة بابا فانغا لعام 2021؟

تنبأت بظهور "داعش"، وسيطرتها على أوروبا وعاصمتها روما، وبث الرعب فيها. وأيضًا من بين توقعاتها قالت إن صاروخًا صينيًا سينحرف عن مساره ويواجه أعطالا تقنية، وهذا ما شهدناه منذ أسابيع حين خاف العالم كله على اثر الصاروخ الصيني الذي وقع في المحيط.